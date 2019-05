Passi di danza per Mara Venier con i concorrenti di Ballando con le stelle

Morgan - paparazzato con la nuova fidanzata : che Passione - il gossip : Morgan paparazzato con la nuova fidanzata: quanta passione. Il gossip sul musicista impazza prima di The Voice Tana per Morgan. Il musicista, che a breve tornerà sul piccolo schermo nei panni del coach a The Voice of Italy, pare proprio che sia tornato a respirare i sussulti dell’amore. Il gossip, riportato da Tabloit.it, divampa. Il […] L'articolo Morgan, paparazzato con la nuova fidanzata: che passione, il gossip proviene da gossip ...