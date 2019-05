Led Zeppelin | Robert Plant ammette a volte di aver avuto dei limiti

Slash svela quali sono i suoi riff preferiti - dai Led Zeppelin ai Black Sabbath : Ci sono canzoni a cui non si rinuncia mai: e nel mondo del rock un riff di chitarra riesce a farcele amare ancora di più. E questo succede anche al chitarrista Slash, lo storico membro dei Guns N'Roses, che nel corso di un'intervista con il giornalista di Vos, Diego Tabachnik ha parlato del mondo della musica a 360 gradi ed ha rivelato quali sono, a suo avviso, i riff di chitarra più belli di sempre. Tra i suoi preferiti Rolling Stones, Led ...

In arrivo un documentario ufficiale sulla storia dei Led Zeppelin : Come celebrare i 50 anni dalla fondazione di una delle più grandi rock band di tutti i tempi? È in arrivo infatti il primo documentario ufficiale sulla storia dei Led Zeppelin, che celebrerà così questo anniversario importantissimo. Il lavoro sarà diretto da Bernard MacMahon ed è ancora in fase di lavorazione. L'annuncio del documentario Nell'annunciare il progetto, il bassista della band John Paul Jones ha detto: "Era il momento giusto per noi ...

Robert Plant - John Paul Jones e Jimmy Page per la prima volta in un doc sui Led Zeppelin : Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones hanno partecipato alle riprese per un documentario sui Led Zeppelin dando così il via alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della band inglese. ...

Un documentario sui Led Zeppelin al Festival di Cannes : Sarà presentato alla 72° edizione del Festival di Cannes, il documentario sui Led Zeppelin che coincide con il cinquantesimo anniversario della band. Correva infatti l'anno 1969 quando uscì l'album "Led Zeppelin", considerato una delle pietre miliari del rock. A dirigere il film, attualmente in post produzione e senza titolo, è il regista inglese Bernard MacMahon, autore della pluripremiata serie di documentari "American Epic" e "The American ...

Torino Jazz - ex bassista dei Led Zeppelin è uno dei Tres Coyotes : L'ex bassista dei Led Zeppelin, John Paul Jones, è uno dei Tres Coyotes, che si sono esibiti per la prima volta in Italia, al Torino Jazz Festival. Gli altri due sono il pianista Magnus Lindeberg e il violoncellista Anssi Karttunen. "I Coyote sono animali che mangiano tutto quello che trovano. Noi assaggiamo tutta la musica che incontriamo", ha raccontato Lindberg per spiegare la loro visione onnivora della musica. Una ricetta che è un po' ...

Un documentario sui Led Zeppelin verrà presentato a Cannes - la band si racconta per la prima volta : "American Epic" è una serie di intrattenimento andata in onda sulla PBS per raccontare i pionieri della musica americana e oggi, gli stessi produttori, stanno lavorando alla post-produzione di un documentario sui Led Zeppelin. Non una novità, se consideriamo le svariate biografie visive che hanno raccontato la band di Whole lotta love tra le quali ricordiamo "Celebration Day" (2007), che testimoniava la storica reunion presso la O2 Arena di ...

Le canzoni rock più richieste ai funerali UK : svettano i brani di Queen e Led Zeppelin : Non tutte le famiglie, quando un proprio caro passa a miglior vita, scelgono di fare un funerale canonico e classico nello stile: molti vogliono che questa cerimonia sia comunque una festa, o un'occasione diversa in cui poter ascoltare musica e cercare, quantomeno, di rallegrarsi e provare a sorridere. E a vedere le canzoni più richieste ai funerali, in questa speciale classifica di Co-op Funeral Care, vediamo quali sono le preferenze. La ...

Simona Ventura dedica Immigrant Song dei Led Zeppelin a Matteo Salvini - ma che c’entra? : Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham e John Paul Jones fanno sempre il loro effetto, anche al di là dei virtuosismi e della storia del rock, ma questa volta Immigrant Song dei Led Zeppelin è salita sul palco di "The Voice Of Italy", più precisamente sulle corde vocali di un concorrente e sulla bocca della conduttrice Simona Ventura. Giuseppe Ippoliti 39 anni, si stava esibendo di fronte ai coach Elettra Lamborghini, Gigi D'Alessio, Morgan e Guè ...

La storia della chitarra di Jimmy Page - musicista dei Led Zeppelin - diventa un cortometraggio : La chitarra leggendaria di Jimmy Page è stata celebrata da un cortometraggio animato della Fender. La protagonista del cartone animato è la Telecaster che fu regalata al musicista dei Led Zeppelin da Jeff Beck. È proprio la voce di Jimmy Page a narrare la storia della chitarra, che gli fu donata da Beck ai tempi degli Yardbird. La band, nota al pubblico come il progetto embrionale che ha dato vita ai Led Zeppelin, è ...