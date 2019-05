I voti di Juventus-Atalanta | Ilicic e Mandzukic tra i migliori

Pagelle Roma-Juventus 2-0 : voti - tabellino e highlights del match : Pagelle ROMA JUVENTUS 2-0 – La Juventus inaugura all’Olimpico la nuova maglia che sarà protagonista nella prossima stagione. Contro la Roma i bianconeri cadono per 2-0 e fanno sperare i giallorossi per la Champions. Primo tempo con gli ospiti che fanno la partita e impegnano più volte Mirante al grande intervento, i giallorossi rispondono in […] L'articolo Pagelle Roma-Juventus 2-0: voti, tabellino e highlights del match ...

Pagelle Juventus Torino: – Termina in parità il derby della Mole, partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Il Torino "vede" per gran parte dell'incontro i tre punti, che avrebbero voluto dire tantissimo per il sogno Champions League, ma si è dovuto arrendere al gol del pareggio finale della Juventus. Una […]

Pagelle INTER JUVENTUS – Ottima prestazione da parte dell'Inter che però termina indubbiamente il match con l'amaro in bocca, visto che non ottiene i tre punti essendo stata ripresa dalla Juventus grazie ad una rasoiata di Cristiano Ronaldo. Alla formazione di Luciano Spalletti sono necessari appena sette minuti di gioco per trovare il gol del […]

Pagelle JUVENTUS FIORENTINA: La Juventus è ufficialmente campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva. I bianconeri lo diventano davanti al proprio pubblico dell'Allianz Stadium ottenendo i tre punti. Una vittoria non facile contro la Fiorentina, ma conquistata in rimonta. Ad andare in vantaggio sono stati infatti gli uomini di Vincenzo Montella. Dopo appena 6 minuti di […]

PAGELLE Juventus Ajax, i voti della partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: migliori e peggiori del match.

Buona sera bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Ajax, ritorno dei quarti di finale di Champions League 2019. Ad Amsterdam lo score è stato di 1-1. Cristiano Ronaldo e David Neres sono stati i marcatori e la Juve avrà un piccolo vantaggio, godendo della pesantezza del gol in trasferta. Non sarà però un match facile. La formazione di Erik ten Hag annovera tra le sue fila giocatori di classe pura come il citato Neres, l'altro esterno

Pagelle SPAL JUVENTUS 2-1 – Fallisce il primo vero match point scudetto la Juventus che, a Ferrara, cade per 2-1. Festa rimandata per i bianconeri che potrebbero comunque esultare già domani in caso di mancata vittoria del Napoli a Verona, o al più alla prossima settimana quando la Juve ospiterà a Torino la Fiorentina. La testa […]

DIRETTA LIVE Ajax-Juventus CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE Pagelle DI Ajax-Juventus Szczesny: Cancelo: Bonucci: Rugani: Alex Sandro: Bentancur: Pjanic: Matuidi: Bernarderschi: Cristiano Ronaldo: Mandzukic:

Pagelle JUVENTUS MILAN – Gli uomini di Massimiliano Allegri ribaltano una sfida difficile contro i rossoneri e vedono ormai sempre più vicino l'ottavo scudetto di fila. Per la formazione allenata da Gennaro Gattuso invece si complica di parecchio la corsa verso la zona Champions League, visto che domani potrebbero essere superati dall'Atalanta al quarto posto […]

