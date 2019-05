GIORNALISTA CONFESSA | “NASCONDIAMO I CRIMINI DEGLI IMMIGRATI | LA GENTE NON DEVE SAPERE”

Slovacchia - confessa il killer del GIORNALISTA Jan Kuciak e della fidanzata. E’ un ex militare : Miroslav Marcek, ex militare dell'esercito slovacco, ha confessa to di aver ucciso il giornalista d'inchiesta Jan Kuciak e la sua compagna Martina Kusnirova nel febbraio del 2018.Continua a leggere

Slovacchia - confessa l’assassino del GIORNALISTA Jan Kuciak : è un ex militare : Ad uccidere a colpi di pistola in Slovacchia il giornalista investigativo Jan Kuciak e la sua fidanzata Martina Kusnirova è stato un ex militare. Si chiama Miroslav Marcek ed era uno dei cinque sospettati dell’omicidio. A dare la notizia è la televisione pubblica slovacca Rtvs. Marcek, dice l’emittente, dopo cinque ore di interrogatorio, ha confessato di essere stato lui stesso a sparare a Kuciak. Fino ad oggi l’ex soldato nel caso figurava solo ...