Basket | genitori urlano “negro di merda” ad un ragazzo di colore durante gara under 13

(Di domenica 19 maggio 2019) Il cattivo esempio in chiave razzismo, arriva daiche sono privi di valori: cosa avranno pensato tutti i tredicenni in campo? “Negro di m….”. Undi 13 anni è stato insultato cosìuna partita ditra studenti delle scuole medie a Milano. Lo ha denunciato la madre Rita Aicardi su Facebook. “Buongiorno, sono la mamma di un ragazzino che oggi ha giocato un triangolare13. Mio figlio è stato adottato in Etiopia. È italiano dalla pelle nera. Vorrei ringraziare queiche dagli spalti gli hanno urlato negro di merda. Non è la prima volta. Complimenti. Evviva lo sport“. (Spr/AdnKronos)L'articolo“negro di merda” ad undi13: una vergogna senza fine SPORTFAIR.

