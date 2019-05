Valverde in conferenza | ”Griezmann? Se verrà al Barcellona io non lo so”

lanotiziasportiva

(Di sabato 18 maggio 2019) Calciomercato, le parole del tecnico blaugrana sull’acquisto dell’attaccante francese.Durante lastampa alla vigilia di Eibar-, Ernestosi è soffermato sulle voci del probabile arrivo in blaugrana di Antoine Griezmann: “Abbiamo sempre detto lo stesso di lui. E’ in un’altra squadra, è un gran giocatore, non è la prima volta che ne parliamo. E questo è. Se alla finealsi vedrà, io non lo so. E’ soltanto una supposizione, può venire o no. Vedremo”.in: ”Griezmann? Sealio non lo so” La Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.

