Pediatria di libera scelta | da Napoli un progetto per garantire la continuità

meteoweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) Ben 3.800 visite nei presidi die provincia che, grazie ai pediatri di, hanno garantito laassistenziale delle cure primarie pediatriche nelle giornate festive e prefestive tra il 20 aprile e il 1 maggio. Parte da questo enorme successo il 19esimo congresso della FIMP, in programma fino a domani 19 maggio al Grand Hotel Vesuvio di Sorrento. I dati sull’assistenza sono quelli delpilota CoSPed, voluto dalla Regione Campania e realizzato grazie al supporto e all’adesione della FIMP e delle Asl campane. «L’obiettivo – ricorda il vice presidente nazionale FIMP Antonio D’Avino – è stato sin dal primo momento quello diladell’assistenza specialistica ai bambini e agli adolescenti campani nel periodo delle vacanze di Pasqua, lasso di tempo tra i più a rischio per il maggior carico di lavoro per le strutture ...

venti4ore : Sanità. Siglato l’accordo per la pediatria di libera scelta -