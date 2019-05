Macerata - vittima Traini perde accoglienza : ora in mezzo alla strada : Federico Garau La protesta di Mohammad Touré, la vittima più grave di Luca Traini, uscito dal programma d'accoglienza. "Non mi aspettavo che il Paese ospitante mi avrebbe anche buttato in mezzo a una strada, dopo che già sono stato ridotto in fin di vita per motivi razziali" Si torna a parlare di Macerata e del raid punitivo di Luca Traini, che nel febbraio 2018 sparò contro alcuni extracomunitari, ferendone sei, in seguito al ...