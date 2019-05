Guida alla finale dell’Eurovision

Ubriaco e pure con precedenti alla Guida di uno scuolabus : Giovanni Corato ? scuolabus si ribalta, l'autista (Ubriaco) fuggevideoscuolabus si ribalta nel Padovano:...Chi è Deniss Pandirus, il 51enne che ha fatto ribaltare il pullman pieno di ragazzini e poi è fuggito senza soccorrerli Aveva diversi precedenti penali. E nel 2017 gli era stata persino ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Eppure Deniss Pandirus, 51enne di origini romene dipendente di una cooperativa, ...

Malore alla Guida sul Lungotevere : morto 67enne : Roma – Un uomo di 67 anni e’ morto mentre era alla guida della sua auto, una Mercedes slk 200, su Lungotevere dell’Acqua acetosa. L’episodio e’ avvenuto alle 13 circa e sarebbe stato causato da un Malore del guidatore, che ha urtato un palo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale medico. Nessun altro veicolo e’ stato coinvolto. L'articolo Malore alla guida sul Lungotevere: morto 67enne ...

Motori – Adas - sistemi di assistenza alla Guida : quali sono i migliori? Ce lo spiega Opel : Le Opel hanno sempre offerto più di quanto ci si aspetti. Non fa eccezione la Crossland X, un ottimo esempio di sicurezza alla portata di tutti Opel costruisce automobili dal 1899 e in questo 2019 festeggia i 120 anni di produzione automobilistica e 120 anni di innovazioni. Il marchio tedesco vanta una lunga tradizione nel rendere accessibili al grande pubblico i più elevati livelli di sicurezza. Tecnologie telaistiche e sistemi di ...

Cellulare in mano alla Guida : ritiro patente e regole codice della strada : Cellulare in mano alla guida: ritiro patente e regole codice della strada Sappiamo quanto sia diffusa la pericolosa abitudine di guidare con la propria automobile, avendo in mano un Cellulare o smartphone. Magari per rispondere ad una chiamata più o meno importante, o per mandare un messaggio, fatto sta che tanti italiani spesso preferiscono avere una mano sul volante anziché due. Vediamo cosa dice la legge circa la guida con il Cellulare in ...

Sarri-Chelsea - la finale di Baku sarà l’ultima partita del mister alla Guida dei blues : L’edizione odierna da La Gazzetta dello Sport scrive in merito al futuro dell’ex allenatore azzurro Maurizio Sarri al Chelsea. Sarri-Chelsea – Stando al quotidiano nelle ultime ore ha preso corpo lo scenario per il quale il tecnico toscano possa essere sollevato dall’incarico dopo la finale di Europa League che si disputerà a Baku il prossimo 29 maggio. Secondo quanto scritto dalla rosea, le ragioni della fine del ...

Consiglio europeo della ricerca - un italiano alla Guida : dal 2020 il presidente sarà Mauro Ferrari : sarà il pioniere della nanomedicina in Usa, l’italiano Mauro Ferrari ad assumere l’incarico di presidente del Consiglio europeo della ricerca (ERC) da gennaio 2020 a Milano. “Nulla può essere risolto senza un forte contributo della scienza, della scienza di base e di quanto ci arriva da questa. E per me è un incredibile privilegio avere l’opportunità di assumere la presidenza dell’European Research Council, un onore ...

Aiuto - c'è un hacker alla Guida dell'auto : Attraverso una falla del sistema operativo Android nelle autoradio i ricercatori del Cnr di Pisa telecomandano a distanza la centralina

Nuovo codice - in autostrada anche in scooter sotto i 150cc : alla Guida un maggiorenne : ROMA - Modofiche importanti in vista al codice della strada. Via libera sulle autostrade anche a moto e scooter di cilindrata sotto gli attuali 150 cc, ma chi li guida deve essere maggiorenne....

Padova - viene sbalzato dalla moto Guidata dall’amico : Gioele muore a 22 anni : Gioele Brasiliani, un ragazzo di soli 22 anni, ha perso la vita ieri sera a Montà, quartiere di Padova, in un incidente motociclistico.Continua a leggere

Padova - sbalzato dalla moto Guidata ?dall'amico : Gioele muore a 22 anni. Lo strazio dei genitori sul posto : Tragedia ieri sera a Montà, quartiere di Padova: in un incidente di moto è morto un ragazzo di 22 anni, Gioele Brasiliani, che era il passeggero a bordo...

Padova - sbalzato dalla moto Guidata ?dall'amico : Gioele muore a 22 anni : Tragedia ieri notte a Montà, quartiere di Padova: in un incidente di moto è morto un ragazzo di 22 anni, Gioele Brasiliani, che era il passeggero a bordo...

Come guardare Il Trono di Spade 8×05 in tv e streaming il 12 maggio - Guida alla programmazione italiana e USA : Penultimo appuntamento con la serie fantasy targata HBO: arriva Il Trono di Spade 8x05 in tv e streaming. Il nuovo episodio dell’ultima stagione andrà in onda nella notte tra il 12 e il 13 maggio negli Stati Uniti e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic. Le modalità per seguire Il Trono di Spade 8×05 in tv e streaming sono le stesse di sempre. Appuntamento alle 3 di notte su Sky Atlantic, quando il canale satellitare manderà in onda ...

Serie BKT 38esima giornata pomeriggio di festa allo Scida dopo il successo sull’Ascoli e la salvezza. Il presidente Gianni Vrenna ha dichiarato che Stroppa rimarrà alla Guida della squadra : Crotone 3 Ascoli 0 Marcatori: Simy 40°, Pettinari 47°, Benali 56° Crotone (3-5-2): Cordaz, Vaisanen, Spolli (Cuomo), Marchizza, Sampirisi,

Conte batte i pugni : "Alla Guida ci sono io - che comandi Salvini è un euro illusione ottica" : Matteo Salvini 'è un compagno di viaggio con il quale mi confronto molto serenamente' ma 'se da fuori o all'estero richiamano di più l'attenzione le dichiarazioni o l'immagine di Salvini, che ha una ...