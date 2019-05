Diretta Amici | stasera in scena la semifinale

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Appuntamentocon ladella diciottesima edizione didi Maria De Filippi, che in termine di prima serata si scontrerà con l'Eurovision Song Contest su Rai1, che vede in gara per l'Italia Mahmood). Dopo l'eliminazione di Umberto, Giordana, Rafael, Tish, Alberto e Vincenzo si giocheranno il tutto per tutto per approdare nella finale che si svolgerà tra sette giorni. Anche questa settimana la gara si giocherà a "gironi"; ognuno di essi verrà giudicato, distintamente, dalla giuria speciale, dai professori e dal televoto e ogni volta decreterà il salvataggio di un concorrente facendolo accederemente alla fase finale. Durante l'ultimo girone, invece, ci sarà un duello tra gli ultimi due concorrenti in gara, che verranno aiutati, durante la sfida, dai propri compagni che hanno già conquistato l'accesso in finale....

matteosalvinimi : Arrivato ad Albenga (Savona), un saluto prima di tutto a loro, con il mio, vostro GRAZIE. Che cosa fate in questo s… - matteosalvinimi : Un saluto da #Foggia con tantissimi amici pugliesi della Lega! Seguiteci in diretta. #26maggiovotoLega ?? LIVE ??… - matteosalvinimi : Dopo il Piemonte, la Liguria: in diretta da Albenga (Savona), buona serata Amici! Seguiteci! ?? LIVE ??… -