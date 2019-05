ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Giù le mani dai dirigenti scolastici. A protestaredeilliil 16 maggio sono scesi ingli stessidietro le sigle sindacali dei tre confederali e dello Snals. Oltre duecento capi d’istituto si sono dati appuntamento inVidoni, sede del ministero della Pubblica amministrazione a Roma per protestarela norma in discussione al Senato che impone illi della presenza con modalità di rilevazione biometrica. “Il provvedimento in questione – spiega Roberta Fanfarillo, coordinatrice nazionale dei dirigenti della Flc Cgil – fa parte del ddl “Concretezza”; ha terminato il suo iter alla Camera dove è stato approvato ed ora è arrivato in commissione lavoro del Senato: all’articolo due è previsto illlo biometrico in tutti gli edifici pubblici comprese le scuole, esclusi i docenti. Questa norma è irrazionale e ...

TutteLeNotizie : Scuola, presidi in piazza contro l’obbligo dei controlli biometrici: “Norma irrazionale” - GiusPecoraro : RT @MassimoPatan: È chiaro che la scuola, presidi, insegnanti, alunni deve reagire a questa censura e mostrare solidarietà alla professores… - giampietrogiova : RT @MassimoPatan: È chiaro che la scuola, presidi, insegnanti, alunni deve reagire a questa censura e mostrare solidarietà alla professores… -