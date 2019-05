Scudetto Juve | domenica la premiazione

Serie A - domenica sera la premiazione della Juventus per lo Scudetto : domenica 19 maggio la Lega Serie A e TIM consegneranno alla Juventus, Società vincitrice dello scudetto 2018-2019, la Coppa di Campione d’Italia. La premiazione avrà luogo sul terreno di gioco dell’”Allianz Stadium” di Torino al termine della gara Juventus-Atalanta. Lo scudetto, come simbolo della vittoria del Campionato di Serie A TIM, è un’esclusiva italiana e […] L'articolo Serie A, domenica sera la premiazione della Juventus per lo ...

Juventus - squadra a riposo : i giocatori pensano alla festa Scudetto - la società al futuro : Ieri sera, la Juventus ha perso 0-2 contro la Roma. I campioni d'Italia hanno disputato un ottimo primo tempo andando vicini al gol in più occasioni. La squadra, però, nella seconda frazione di gioco è apparsa meno brillante e alla fine ha commesso alcuni errori che le sono stati fatali. Adesso per la Juve è tempo di relax visto che Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi: la ripresa è fissata per mercoledì ...

L’Osservatorio Cies assegna lo Scudetto al Napoli - Atalanta seconda - Juventus terza [DETTAGLI] : Lo scudetto 2018-19, per quanto prodotto in campo, lo meriterebbe il Napoli. E la Juve? Solo terza, dietro anche l’Atalanta. E’ la classifica dell’Osservatorio Cies, che ha preso in considerazione quanto prodotto sul campo da ciascuna squadra. Tenendo conto di un modello statistico che comprende tiri fatti e concessi e possesso palla, la squadra di Ancelotti avrebbe meritato di conquistare 2,05 punti a partita, con ...

Juventus Atalanta posticipata - cambia la festa Scudetto : ecco perchè : Juventus Atalanta – cambia l’orario di Juventus-Atalanta, match della 37esima giornata in programma domenica 19 maggio. Come comunicato dalla Lega Serie A in una nota ufficiale, la sfida dell’Allianz Stadium, inizialmente in programma alle ore 15, è stata posticipata alle 20,30. Leggi anche: Futuro Allegri, contattato Pochettino ma occhio all’alternativa in vantaggio Juventus Atalanta, le ultimissime Adesso è […] ...

La Juve sposta la festa Scudetto : niente sfilata per Torino - sarà solo allo Stadium : Cambia l'orario e soprattutto la festa della Juventus per il suo ottavo scudetto consecutivo. Il club campione d'Italia ha chiesto e ottenuto di spostare la partita allo Stadium con l'Atalanta: si ...

Tgcom - Liguori dichiarazioni choc : “Lo Scudetto del prossimo anno è ancora della Juve : hanno l’arbitro nelle gare vere e nelle altre…” : Liguori senza freni sulla Juventus Il direttore di Tgcom, Paolo Liguori ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:”Ancelotti è una certezza per il Napoli nel momento in cui vedo tanti cambi di panchina all’orizzonte. Non capisco perchè a Roma ci sono rimasti male per Conte: stiamo parlando di un allenatore ambizioso e di una società che fa plusvalenze. Pioli già anni fa era stato accostato alla panchina ...

Napoli - tifosi contro De Laurentiis : per lo Scudetto serve un mercato da Juve : Un'accusa che però viene timidamente respinta da una piccola parte del tifo partenopeo, che invece si è sempre riconosciuta nella politica del presidente, riconoscendogli il merito di aver portato il ...

Gazzetta : Rifiutato ricorso Juve - lo Scudetto 2006 resta all’Inter : Lo scudetto 2005-2006 che, in pieno caso Calciopoli, fu assegnato dall’allora commissario Guido Rozzi all’Inter, resterà lì. E’ stato Rifiutato da collegio di garanzia l’ennesimo ricorso della Juventus «Inammissibile», dice il comunicato (motivazioni fra un mese) dopo l’udienza a Sezioni Unite presieduta dall’ex ministro Franco Frattini. Questa dovrebbe essere la decisione definitiva, ma di recente la Figc ha nominato ...

La gaffe della mamma di Cristiano Ronaldo : "Ha riportato lo Scudetto alla Juve dopo 20 anni" : Cristiano Ronaldo ha vinto il suo primo scudetto in Italia con la maglia della Juventus , il secondo titolo in bianconero se si prende in considerazione anche la Supercoppa Italiana conquistata ai ...

Scudetto 2006 - per il Collegio di garanzia il ricorso della Juventus è inammissibile : Lo Scudetto del 2006 resta all’Inter. Il Collegio di garanzia del Coni, presieduto da Franco Frattini, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Juventus sul titolo assegnato nella stagione in cui scoppiò lo scandalo Calciopoli e in cui la parte alta della classifica fu riscritta dalle penalizzazioni per i bianconeri e il Milan. La società di Torino aveva presentato ricorso contro la Federcalcio, la stessa Inter e il Coni per ...

