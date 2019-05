‘Mangino coppette’

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) “Costa troppo, non bastano 5 milioni e manca la copertura finanziaria”. Lega e Movimento 5 Stelle hanno respinto la proposta di ridurre la tassazione sugli assorbenti igienici: la Camera ha respinto un emendamento proposto dal Pd al ddl sulla semplificazione fiscale con 253 voti contro e 189 a favore. L’Iva resterà al 22% invece che essere ridotta al 5%. Si può detassare il tartufo, la cioccolata e persino le ostriche ma non gli assorbenti igienici che resteranno un bene di lusso invece che un prodotto essenziale per l’igiene intima delle donne. Politica Di F. Q.. Dl crescita, Lega presenta pacchetto pro famiglia. M5s: “Salvini copia?”. E Camera boccia il calo dell’Iva su assorbenti La cosiddetta “tampon tax” (o pink tax) non avrà ancora riduzioni. In Italia se ne parla da ...

