Duisburg-Linea di sangue con Daniele Liotti | trama | cast e numero puntate

Duisburg – Linea di sangue - Daniele Liotti indaga sulla strage di Ferragosto : Ferragosto 2007. Nella città di Duisburg in Germania, all’uscita del ristorante “Da Bruno” sei italiani vengono trucidati da una coppia di killer. Tutti e sei sono calabresi, giovanissimi. La strage ha un incredibile impatto mediatico in tutta la Germania: mai una cosa simile era accaduta in quella nazione. La Kriminalpolizei pensa ad un regolamento di conti tra bande di turchi, albanesi e italiani per il controllo di armi e droga. I tedeschi ...

Duisburg - Linea di Sangue : la conferenza stampa in diretta : [live_placement] Oggi, giovedì 16 maggio 2019, a partire dalle ore 12, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del film tv Duisburg - Linea di Sangue, con Daniele Liotti e Benjamin Sadler, diretta da Enzo Monteleone, in onda su Rai 1.Duisburg - Linea di Sangue: il film tvprosegui la letturaDuisburg - Linea di Sangue: la conferenza stampa in diretta pubblicato su TVBlog.it 16 maggio 2019 12:00.

Duisburg - Linea di Sangue : la conferenza stampa in diretta dalle ore 12 : Oggi, giovedì 16 maggio 2019, a partire dalle ore 12, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del film tv Duisburg - Linea di Sangue, con Daniele Liotti e Benjamin Sadler, diretta da Enzo Monteleone, in onda su Rai 1.Duisburg - Linea di Sangue: il film tvprosegui la letturaDuisburg - Linea di Sangue: la conferenza stampa in diretta dalle ore 12 pubblicato su TVBlog.it 16 maggio 2019 06:05.