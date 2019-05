Avere un cane è una questione di DNA | la scelta viene influenzata dal corredo genetico

26enne drogato uccide la madre - taglia il cadAvere in mille pezzi per mangiarlo insieme al suo cane : Presunto atto di cannibalismo smascherato dalle Forze dell’Ordine spagnole dopo l’autodenuncia del colpevole. Alberto Sanchez Gomez, un ragazzo di 26 anni, avrebbe ucciso la madre e poi avrebbe tagliato il cadavere in mille pezzi per mangiarlo insieme al suo cane. Su indicazione dell’omicida-cannibale la Polizia ha ritrovato i resti della donna uccisa all’interno di alcuni contenitori conservati in una casa non troppo distante dalla casa ...