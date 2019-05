Michelle Hunziker su Tomaso Trussardi svela | “È sempre un po’ insicuro”

Michelle Hunziker ride di Pamela Prati : "Mai visto nulla di simile in 20 anni" : “La vicenda del matrimonio di Pamela Prati? Ci sta intrattenendo tutti in una maniera incredibile questa storia, alla fine in qualche modo se ne parla. E' una cosa che in 20 anni che faccio questo mestiere non avevo mai vissuto, è incredibile”. A parlare è Michelle Hunziker, che oggi è intervenuta a

Diretta All Together Now : Michelle Hunziker e J-Ax debuttano con un nuovo game show : Parte stasera su Canale 5 All Together now, il nuovo game show musicale condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione straordinaria di J-Ax. Il format originale è stato lanciato a inizio anno dalla BBC e in pochi mesi è riuscito a conquistare tutto il mondo. La gara: 50 concorrenti giudicati da 'un muro umano' Ecco come si svolgerà la gara: cinquanta concorrenti si sottoporranno al giudizio di una giuria composta da ben cento elementi, ...

“All Together Now” ecco tutte le anticipazioni del nuovo show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax : La musica e un Muro di 100 giurati, la musica e più di 50 concorrenti cantanti, la musica e 1 solo vincitore… Da giovedì 16 maggio 2019, in prima serata su Canale 5, debutta in Italia “All Together Now”, lo show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, che ha sorpreso il mondo! Il programma, partito nel gennaio dello scorso anno sulla rete inglese BBC One, ha ottenuto da subito un successo incredibile: in poco più di un anno si è affermato ...

All Together Now su Canale 5 da questa sera il talent con Michelle Hunziker e J-Ax : All Together Now su Canale 5 la versione italiana del talent BBC Michelle Hunziker alla conduzione, J-Ax a capo del “muro” A poco più di un anno dalla sua partenza su BBC One, lo show musicale All Together Now ha da subito suscitato grande interesse tant’è che è diventato il format più venduto nel mondo nel minor periodo di tempo. Da questa sera, giovedì 16 maggio 2019, in prima serata su Canale 5, debutta la versione italiana ...

All Together Now - arriva il talent show di Michelle Hunziker e J-Ax : “È un condominio di grandi esperti che litigano” : Tanta musica con evergreen italiani e internazionali, un “muro umano” di 100 giurati (da Silvia Mezzanotte a Mietta), più di 50 concorrenti cantanti e un solo vincitore. Sono questi gli ingredienti di “All Together Now”, il nuovo game show musicale (e una scommessa) di Canale 5, in onda dal 16 maggio in prima serata, condotto da Michelle Hunziker, con un presidente di giuria d’eccezione come J-Ax. Ci saranno anche degli ospiti speciali ...

Michelle Hunziker : "Entrare nella famiglia Trussardi è stata un po' dura. Io sono un po' truzza" : Da stasera Michelle Hunziker sarà al timone di All Together Now, nuovo show musicale al fianco di J-Ax. Chi l'ha intervistata per l'occasione, chiedendole del suo rapporto con il marito Tomaso Trussardi e di come si è inserita nella sua famiglia: “I Trussardi sono una famiglia storica, discreta, molto chic. Io mi sentivo un pesce fuor d'acqua. Ho delle brave stylist e a quarant'anni mi so anche un po' vestire, ma sono anche un po' truzza, ...

All Together Now - stoccata di Michelle Hunziker : "Non ci sono quei tre a dire sempre le stesse cose" : "Qui non ci sono tre o quattro giudici che, per quanto brillanti, dicono sempre le stesse cose. Qui non ci si annoia mai". Michelle Hunziker è scatenata parlando della sua nuova sfida televisiva: lancia una frecciata ai vari show e talent che dilagano in televisione per dire che il suo è diverso. Si

All Together Now - lo show musicale con Michelle Hunziker : da giovedì 16 maggio 2019 su Canale5 : Michelle Hunziker presenta il nuovo show musicale di Canale5. Con lei J - Ax presidente di giuria d'eccezione.