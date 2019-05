Depistaggio Borsellino | il falso pentito Scarantino | “Io ho collaborato perché mi

Depistaggio Borsellino - il falso pentito Scarantino : “Colpevole di essere innocente. Ho collaborato perché mi picchiavano” : “Io sono colpevole di essere innocente“. Vincenzo Scarantino lo ripete più volte. Il falso pentito ha deposto oggi al processo per il Depistaggio sulle indagini della strage di via D’Amelio. L’ex picciotto della Guadagna di Palermo, che dopo avere deciso di collaborare con la giustizia ha ritrattato per due volte, sta ripercorrendo la sua storia da pentito prima e poi da ex collaboratore. Nell’ottobre del 1992 ero in carcere a ...