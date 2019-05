Atalanta-Lazio | chiesta convalida fermo per 2 ultras | 3 a processo

VIDEO/ Atalanta-Lazio - 0-2 - gol e highlights - Tare : Coppa Italia resta nella storia : VIDEO Atalanta-Lazio, 0-2,: i gol di Milinkovic-Savic e Correa regalano ai biancocelesti la settima Coppa Italia della loro storia.

Lazio-Atalanta al veleno - Lotito a Inzaghi : “Ho mandato a fanculo Gasperini” [VIDEO] : Non si placano le polemiche dopo la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Prima le dure parole di Gasperini contro l’arbitro per non aver fischiato un fallo di mano di Bastos (già ammonito) nel primo tempo, poi un retroscena. Attraverso un video che circola in rete e pubblicato dalla moglie di Simone Inzaghi, infatti, emerge un brevissimo scambio di battute tra il presidente biancoceleste Lotito e il tecnico durante la festa ...

Rai - per Atalanta-Lazio 7 - 2 milioni di telespettatori : Atalanta Lazio spettatori tv – In una finale tirata e decisa negli ultimi minuti di gioco, è stata la Lazio ad avere la meglio sull’Atalanta e a sollevare così la Coppa Italia 2018/2019. I biancocelesti si sono imposti sui bergamaschi con il risultato di 2-0, frutto delle reti messe a segno dal subentrato Milinkovic-Savic e […] L'articolo Rai, per Atalanta-Lazio 7,2 milioni di telespettatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Scontri Atalanta-Lazio - la sindaca Raggi : “pronta delibera hooligan” : ”Spesso le occasioni del calcio sono sfruttate da delinquenti per creare disordini in città. Proprio per questo è ormai pronta una delibera, sulla quale stiamo lavorando da tempo per chiedere alle grandi società di calcio di contribuire con una parte dei loro guadagni al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza durante questi eventi. Credo sia giusto che chi dal calcio riesce ad avere grandi guadagni contribuisca ...

Finale coppa Italia : scontri tra ultrà e Polizia prima di Atalanta-Lazio : Roma – scontri tra tifosi e forze dell’ordine, con idranti in azione e lacrimogeni nei pressi di Ponte Milvio, a largo Maresciallo Diaz. Dagli ultras un fitto lancio di bottiglie verso gli agenti in tenuta antisommossa. Diversi i petardi esplosi. Una macchina della Polizia di Roma Capitale incediata nei pressi dello stadio Olimpico. Questo il primo bilancio dei danni degli scontri tra gli uomini del Reparto Mobile della Polizia e ...

CorSera su Lazio-Atalanta : Anche Mihajlovic coinvolto negli scontri a Ponte Milvio : Si è visto davvero di tutti ieri all’esterno dello stadio Olimpico a Roma, scene che nulla hanno a che fare con lo sport, scene che si sperava di non vedere. Anche l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, tifoso della Lazio, è stato coinvolgo negli scontri, mentre camminava per andare nei pressi di Ponte Milvio tra scontri e bombe carta, un giovane si è scagliato al grido “Zingaro”. Il tecnico ha preso il ragazzo di ...

La Lazio vince la Coppa Italia - Atalanta battuta 2-0. La mano di Bastos guasta la festa : La Coppa Italia in bacheca e il pass per l'Europa League: la Lazio si conferma regina di Coppa e con i gol di Milinkovic-Savic e Correa negli ultimi dieci minuti mette il suo nome per la settima volta sulla Coppa nazionale, il quinto trofeo dell'era Lotito. Ma nel finale e' la rabbia di Gian Piero Gasperini a prendere la scena: colpa del mani di Bastos (peraltro gia' ammonito) su palo di de Roon nel primo tempo, non visto dall'arbitro. Quando ...

