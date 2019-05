Sei arresti a Roma per la guerra tra clan rivali

Mafia - investivano nella produzione del caffè sull’asse Milano-Palermo. Sei arresti e due società sequestrate : Investimenti mafiosi nella produzione e nella distribuzione di caffè in un inedito asse tra Milano e Palermo. Questo l’esito di un indagine che ha portato a sei arresti per i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, tutti con l’aggravante mafiosa. I finanzieri hanno portato alla luce una organizzazione finalizzata a gestire gli investimenti della famiglia mafiosa ...

Reggio Calabria : abusi di gruppo nei confronti di minorenni - Sei arresti : Sei ragazzi originari di Reggio Calabria, all'epoca dei fatti minorenni, sono stati sottoposti a diversi provvedimenti restrittivi dopo esser stati ritenuti i principali autori di abusi, abusi nei confronti di quattro ragazze minorenni originarie anche loro di Reggio Calabria. L’operazione, brillantemente condotta dagli agenti della squadra mobile di Reggio Calabria è stata denominata “Baby Crime”. Bullismo e abusi, minorenni sotto accusa 4 ...

Manduria - picchiato a morte dai bulli : 8 arresti - Sei sono minorenni : Tortura, violenza di domicilio e sequestro di persona: sono i reati contestati ai membri della cosiddetta «Comitiva degli Orfanelli», considerata responsabile del pestaggio di Antonio...

Tentato omicidio e rapina - Sei arresti a Monza per la gang che si ispirava al videogame : Sono tutti giovanissimi, per i loro raid avevano preso spunto da Gta, uno dei giochi più popolari online

'Seimila euro e entri in Italia' - arresti e perquisizioni a Pordenone : Roma, 12 apr., askanews, - Un arresto, 4 indagati e perquisizioni: è il bilancio di un'operazione della polizia di Pordenone eseguita nei confronti dei presunti componenti di una banda che faceva ...

Truffe - falsi crediti d'imposta a Gela : Sei arresti. Sequestro di beni per oltre 22 milioni in tutta Italia : Sei persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Gela con l'accusa di aver costituito un associazione a delinquere, con base operativa in Sicilia e ramificata su tutto il territorio ...

Brasile - rissa in campo - Sei arresti : ANSA, - ROMA, 8 APR - E' finita con una megarissa in campo, stile saloon del Far West, la semifinale del campionato dello stato di Goias, fra Atletico Goianense e Vila Nova. Tutto è cominciato quando ...