Roberta Bruzzone sul caso di Pamela Prati | La procura deve indagare seriamente

Roberta Bruzzone : 'Io - il crimine e la Tv' : Si è trattato di un caso di cronaca nera che ha fatto emergere in modo prepotente il lato oscuro di una parte della provincia italiana, fatto di maldicenze, invidie, gelosie e lancinanti divisioni ...

Roberta Bruzzone : marito e vita privata - chi è a Ballando con le stelle : Roberta Bruzzone : marito e vita privata , chi è a Ballando con le stelle Chi è Roberta Bruzzone Tra gli opinionisti della nuova edizione di Ballando con le stelle sarà presente, ancora una volta, Roberta Bruzzone . Il suo compito sarà quello di tracciare i profili psicologici dei vip in gara e svelare i segreti delle loro personalità. Per la famosa criminologa sarà la terza presenza nel cast dello show di Rai 1, il quale avrà inizio nella ...

Milly Carlucci - i complimenti di Eleonora Daniele e le parole di Roberta Bruzzone : “È un genio” : Milly Carlucci : Eleonora Daniele e Roberta Bruzzone la portano in alto dopo il successo dell’ultima puntata di Ballando Dopo il grande successo della scorsa puntata, che ha visto vincere nella gara degli ascolti ancora una volta Ballando con le stelle contro Amici di Maria De Filippi, a Storie Italiane (in onda lunedì 29 aprile) la conduttrice […] L'articolo Milly Carlucci , i complimenti di Eleonora Daniele e le parole di Roberta ...

Chi l’ha visto? - Federica Sciarelli lascia a Roberta Bruzzone : «Nulla di vero - non prenderò il suo posto» : Roberta Bruzzone nega di essere pronta a sostituire Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto? . La giornalista e criminologa 45enne ha infatti voluto smentire le indiscrezioni delle ultime ore, secondo cui Federica Sciarelli sarebbe in procinto di lascia re la trasmissione di RaiTre dopo 15 anni di conduzione. A Fanpage, Roberta Bruzzone ha smentito le ipotesi degli ultimi giorni: «Sono solo fake news, Federica Sciarelli è bravissima ...

Sciarelli lascia 'Chi l'ha Visto'? Roberta Bruzzone : 'Nulla di vero - a me nessuna proposta' : ... diventando presto la colonna portante e il simbolo della storica trasmissione Rai dedicata a casi di persone scomparse e cronaca nera. A prendere il posto di dovrebbe essere . La puntata del ...

Roberta Bruzzone : "Io al posto della Sciarelli a 'Chi l'ha visto?'? Ma siete matti - è troppo difficile" : "Io al posto della Sciarelli a 'Chi l'ha visto?'? Ma siete matti, è troppo difficile". Roberta Bruzzone non usa mezzi termini per smentire i rumors delle ultime ore. Secondo alcune voci non confermate, Federica Sciarelli sarebbe pronta a dire addio alla conduzione del programma di Rai Tre e a sostituirla dovrebbe essere proprio la nota criminologa."È una grandissima bufala, una cosa surreale che continuo a leggere ovunque", ha ...