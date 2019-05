OMEN X 25 e X 25 f

Laptop Gaming : HP OMEN 15 e 17 : HP si prepara ad lanciare sul mercato la sua nuova linea di Laptop ed accessori dedicati al mondo del Gaming. L’azienda statunitense ha, infatti, comunicato caratteristiche, prezzi e novità dei nuovi dispositivi in uscita, annunciando grandi novità soprattutto in ambito Laptop, per le serie HP Omen X, Omen e Pavilion Gaming. I portatili Omen appartengono alla fascia media di HP dedicati agli utenti che cercano un’alternativa Gaming alle ...

Arte : 'I'm the Island' di DOMENico Pellegrino - unico siciliano alla Biennale di Venezia (2) : (AdnKronos) - E sempre alla Biennale giunge anche un’altra opera di Domenico Pellegrino: sarà allestita nei saloni di Palazzo Zenobio la sua “Cosmogonia Mediterranea”, l’isola di luminarie che è rimasta sul fondo del mare dinanzi a Lampedusa, ma che prima ha viaggiato per il Mediterraneo, toccando m

Cacao e sclerosi multipla : un esempio di come si traggono conclusioni affrettate su certi argOMENti : La relazione fra alimentazione e sclerosi multipla suscita molto interesse, ma gli studi che vengono eseguiti sull’argomento sono spesso inadeguati a trarre conclusioni. Un esempio di questa tendenza a comunicare informazioni accattivanti, ma non sufficientemente fondate, è una ricerca che ha valutato l’effetto del Cacao sull’astenia nella sclerosi multipla. Nell’angolo dello specialista che la Fondazione Cesare Serono ha dedicato alla ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Bussetti ‘E’ il mOMENto del reclutamento’ : E’ una fase decisamente molto importante questa per il reclutamento e la stabilizzazione dei docenti. Governo e sindacati, dopo l’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile, stanno proseguendo il confronto riguardante la situazione del precariato al fine di trovare delle soluzioni adeguate ai problemi più importanti da risolvere. A questo proposito, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di un convegno organizzato ...

SCENARIO/ Attenti ai poteri che fOMENtano lo scontro Di Maio-Salvini : C'è chi lavora per dividere Di Maio e Salvini, sapendo che in questo modo sarebbe più facile per Bruxelles prendere il controllo del paese

Pamela Prati - l'intervista da tremila euro a DOMENica In è stata eliminata da RaiPlay? : Tutti coloro che hanno seguito l'affaire Pamela Prati in queste settimane si saranno sicuramente chiesti almeno una volta quanto stiano guadagnando i protagonisti di questo caso, che si candida a diventare uno dei più assurdi della cronaca rosa nazionale degli ultimi anni. Oggi le prime notizie ufficiali sui compensi: secondo quanto diffuso dalla Rai, in risposta all'interrogazione parlamentare dello scorso mese di Michele Anzaldi, membro ...

Il poeta modicano DOMENico Pisana premiato a Palermo : Il poeta e scrittore modicano Domenico Pisana è stato nominato socio onorario dell'Università popolare di Palermo

Jonas - l’attaccante brasiliano chiuderà dopo l’ultima gara di dOMENica? : Il contratto di Jonas con il Benfica andrà in scadenza nel giugno del prossimo anno; c’è la possibilità concreta però che il centravanti brasiliano decida di chiudere anzitempo la sua avventura coi lusitani, forse dopo aver vinto il campionato domenica prossima.Calcio estero, Storie, Sudamerica, Jonas / Con l’esplosione del giovane fenomeno Joao Felix e qualche acciacco di troppo che ogni tanto lo perseguita, pare che Jonas ...

Maria De Filippi salta l’ospitata a DOMENica In? Il retroscena : Domenica In, Maria De Filippi: bloccata l’ospitata? L’indiscrezione Sabato scorso Mara Venier, ospite ad Amici 18, ha invitato ufficialmente Maria De Filippi ad andare come ospite alla sua Domenica In per farsi intervistare. A quel punto la popolare conduttrice del talent show più seguito in Italia ha confessato di essere libera Domenica prossima, accordandosi così con la sua collega. Tuttavia pare che qualcuno in Rai non voglia che ...

Pamela Prati : poco più di 3 mila euro dalla Rai per l'intervista a DOMENica In sulle nozze : Da quando si è alzato il polverone su Pamela Prati e sul matrimonio mai celebrato con Mark Caltagirone, in tanti si sono chiesti quanto abbia incassato la donna per parlare della sua contestata storia d'amore in Tv. La Rai, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che la showgirl ha percepito poco più di 3 mila euro per l'unica intervista che ha rilasciato ad un programma della loro azienda prima che Dagospia facesse partire le indagini ...

DOMENica In - l'invito di Mara Venier a Maria De Filippi scatena il caos in Rai : qualcuno di molto potente... : Nel corso della puntata di Amici di sabato scorso, il talent-show di Canale 5, l'ospite d'onore di Maria De Filippi era Mara Venier, la mattatrice di Domenica In e volto di punta Rai, in un peculiare intreccio tra Viale Mazzini e Mediaset. E durante la puntata, le due conduttrici hanno siglato - anz

Pamela Prati a DOMENica In per «un compenso medio/basso» : poco più di 3mila euro! : Pamela Prati, Domenica In “poco più di 3 mila euro“. E’ il compenso complessivo che Pamela Prati ha percepito per partecipare Domenica In il 31 marzo scorso. Lo rende noto la Rai, rispondendo ad un’interrogazione dell’onorevole Michele Anzaldi, il quale aveva chiesto chiarimenti in merito all’intervista rilasciata a Mara Venier in cui la showgirl annunciava di essersi già sposata con il fantomatico ...

Gli sviluppatori di Wolfenstein sono determinati ad eliminare il fenOMENo di crunch all'interno dello studio : Del fenomeno del crunch abbiamo speso molte parole, soprattutto in questo periodo. Studi come NetherRealms sono stati presi di mira da ex dipendenti che hanno confessato di aver lavorato con ritmi assurdi pur di portare a termine lo sviluppo di Mortal Kombat 11 nei tempi necessari.Ora, come riporta Gamespot, lo sviluppatore svedese MachineGames, che è al lavoro sulla nuova serie di Wolfenstein per Bethesda, ha detto la sua.In un recente AMA ...