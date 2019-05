Morto Gabetti, manager e amico Agnelli

E'questa notte a Milano, a 94 anni, Gianluigie storico consigliere della famiglia. Lo riferisce la famiglia, comunicando poi che i funerali si svolgeranno in forma privata, mentre una commemorazione pubblica è prevista nel trigesimo, a Torino. L'incontro con l'Avvocato a New York, nel 1971:propone adi rientrare in Italia alla guida di Ifil, la finanziaria di famiglia. Da allora, il sodalizio non si è mai interrotto.(Di martedì 14 maggio 2019)