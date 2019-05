Morta Doris Day | l’attrice e cantante di Que sera | sera Whatever Will Be | Will Be

tvzap.kataweb

(Di lunedì 13 maggio 2019) L’attrice americanaDay èa 97 anni lunedì 13 maggio 2019. Definita dall’Hollywood Reporter come ‘la ragazza della porta accanto preferita da Hollywood’, la Day ha girato moltissimi film tra la seconda metà degli anni 40 e la seconda metà degli anni 60, risultando particolarmente attiva soprattutto negli anni 50. All’interno dello star system di allora, l’attrice aveva un’immagine simile a quella di Meg Ryan negli anni 80 e 90:Day era una sorta di fidanzatina d’America, un personaggio positivo e popolare che piaceva a tutte le generazioni in maniera del tutto trasversale. Nella sua nutrita filmografia – tra i vari titoli – spiccano: L’uomo che sapeva troppo, Non mangiate le margherite e Amami o lasciami. Tutti i morti del 2019, le star e i personaggi che ci hanno lasciato: da Keith Flint a ...

