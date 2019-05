Mille Miglia 2019 - le date - il percorso - il programma : La trentasettesima edizione della Freccia Rossa prende il via mercoledì 15 maggio. L’appuntamento per le vetture d’epoca e il pubblico di appassionati delle 1000 Miglia è come sempre in Piazza Vittoria a Brescia quando si svolge il “rito della punzonatura”, prima della partenza lungo Viale Venezia. Sono ben 430 le auto in gara quest’anno, con altrettanti equipaggi provenienti da 31 Paesi, di cui molti composti da celebrità di tutto il mondo. Il ...

Mille Miglia - 42 sogni all’asta : 1931 Fiat 522 C Torpedo Sport1933 Alfa Romeo 6C 2300 Gran Turismo1933 Alfa Romeo 6C 1900 Gran Turismo1939 Fiat 1500 6C Berlinetta Superleggera1946 Fiat 1100 Sport Ermini1949 Maserati A6 1500 Gran Turismo1951 Aston Martin DB2 Saloon Vantage1953 Fiat 8V 1965 Lancia Flaminia 2.8 3B Coupé2014 ERMINI seiottosei prototipoSiamo alla seconda edizione di 1000 FINARTE, l’asta a tema Mille Miglia. A un giorno della gara, nel museo di Brescia verranno ...

Mille Miglia 2019 - Il percorso e tutte le informazioni FOTO GALLERY : Prenderà il via mercoledì 15 maggio la trentasettesima edizione della Mille Miglia, rievocazione del celebre appuntamento motoristico andato in scena 24 volte tra il 1927 e il 1957. Per loccasione, abbiamo raccolto nella nostra galleria di immagini tutte le informazioni utili per chi è interessato a seguire la corsa più bella del mondo che, seppur con qualche piccola variazione a favore di alcuni passaggi di lungolago, si articolerà nel consueto ...

Bentley celebra il centenario alla Mille Miglia : Nel lontano 1930, la leggendaria Bentley Blower sarebbe dovuta diventare la prima vettura inglese a prendere parte alla Mille Miglia. Malgrado gli sforzi dei Bentley Boys Sir Henry “Tim” Birkin e Woolf Barnato, all’epoca amministratore delegato dell’azienda, il tentativo fu abbandonato prima dell’inizio della gara, poiché a detta dei due mancava una preparazione adeguata. Quasi […] L'articolo Bentley celebra il centenario alla Mille ...

15 grandi osterie da Mille Miglia : un tour gastronomico : Lanzani Bottega & Bistrot - BresciaAntica Osteria ai Ranari - MantovaDa Noemi - FerraraTrattoria Emilia - Castiglione di Cervia (RA)Vino e Cibo - Senigallia (AN)Stella - PerugiaGrappolo d'Oro - RomaOsteria del Velodromo Vecchio - RomaTredici gradi - ViterboLa Taverna del Pian delle Mura - Castiglione d'Orcia (SI)Da Burde - FirenzeAll'Osteria Bottega - BolognaCampanini - Busseto (PR)Ai Due Platani - Coloreto (PR)Caffè La Crepa - Isola ...

Dici Mille Miglia e pensi all'Alfa Romeo : E proprio a sancire il legame indissolubile tra il marchio e il mondo delle competizioni, sarà presente al via Antonio Giovinazzi, il pilota impegnato in Formula 1 con la monoposto C38 del team 'Alfa ...

Mille Miglia : partecipano anche Carlo Cracco e Giancarlo Fisichella : E' stata pubblicata la lista dei partecipanti alla Mille Miglia 2019 che si terrà dal 15 al 18 Maggio tra Brescia e Roma. Grande fermento da parte degli organizzatori, che quest'anno faranno gareggiare alcune auto anche negli USA dal 23 al 26 Ottobre. La corsa più bella del mondo è stata teatro di grandi battaglie con i nomi più importanti dell'automobilismo del dopoguerra. Quest'anno la flotta di automobili sarà di 500 equipaggi per un totale ...

Il film. Solo cose belle : le Mille vie dell'accoglienza - attraverso una casa famiglia : Comprensibile lo scandalo quando la viziata ragazza si innamora di Kevin, il giovane carcerato, e attraverso lui entra nel mondo sconosciuto della casa famiglia e della vita vera. Famiglie ...

Lancia Aurelia B20 GT - obiettivo Mille Miglia : Ruggine, esterni completamente logorati e quasi nessuna speranza. Ecco le disastrose condizioni in cui, negli USA, è stata ritrovata una Lancia Aurelia B20 GT del 1953 che, però, può tornare a ...

La Mille Miglia Warm Up Usa - la Freccia Rossa si corre anche in America : ... uno dei primi e più importanti Paesi al mondo per presenza di automobili dal grande valore storico'. CAIBAL La 1000 Miglia 'italiana', invece, si svolgerà dal 15 al 18 maggio 2019 : la ...

Mille Miglia passerà per Terni - Il percorso transiterà il 16 maggio : "Un altro giorno di festa " dichiara l'assessore allo sport Elena Proietti - per la città e per lo sport. Ringrazio pubblicamente la Borzacchini Historic per aver riportato una delle più importante ...

Mille modi di essere famiglia - i tradizionalisti di Verona non vinceranno : Fare un uso violento e monolitico del termine famiglia per ricondurre il dibattito più ampio e affascinante che lega origini e modernità dell'umanità a uno scontro insensato, rende omaggio, in realtà, solo alla peggiore tradizione familista.Dev'essere questo il gioco pericoloso che qualcuno, specie dalle parti della Lega, ha individuato come ulteriore potenziale bagaglio di voti a costo zero. Pare di sentirlo il ...

Formula 1 - l’ad CaMilleri ‘spiega’ la nuova Ferrari : “meno pressione e più armonia. Schumi Jr? Fa parte della famiglia” : Presente in Bahrain per assistere al Gran Premio, l’amministratore delegato della Ferrari ha parlato del ‘nuovo corso’ Louis Camilleri ha voluto accompagnare la Ferrari in Bahrain, assistendo al secondo Gran Premio del Mondiale 2019 di Formula 1. L’amministratore delegato del Cavallino ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 del nuovo corso del team, soffermandosi anche su Mick Schumacher: “abbiamo capito più ...

Mille euro alle mamme italiane è la proposta del Popolo della Famiglia : Fare la mamma è un lavoro. Lo dice la proposta di legge di iniziativa popolare suggerita dal Popolo della Famiglia pochi giorni fa, in Sardegna, per combattere la crisi demografica. Questa prevede la consegna di un assegno mensile a tutte le neo mamme. Per le femministe non ci sono dubbi: la misura sarebbe un passo indietro nel percorso di emancipazione femminile. La proposta nel concreto: mamme full time "Ormai le donne possono solo lavorare ...