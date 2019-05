Meteo Roma del 13-05-2019 ore 19 | 15

Maltempo - allerta Meteo e scuole chiuse in diversi comuni dell'Emilia Romagna : Da Cesena a Ravenna, diversi i sindaci che hanno firmato l'ordinanza dopo l'eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito la...

Meteo - allerta rossa per i fiumi : esonda il Savio in Emilia Romagna : Il maltempo che investe l'Italia colpisce in modo particolare l'Emilia Romagna, dove il fiume Savio è esondato. Il corso d'acqua, in provincia di Forlì-Cesena, è...

Emilia-Romagna : Allerta Meteo Rossa 13/15 Maggio 2019 : Il Centro funzionale decentrato della regione Emilia-Romagna, ha emanato il seguente bollettino di Allerta Meteo, valido dalle 12:00 del 13 Maggio 2019 fino alle 00:00 del 15 Maggio 2019. Allerta Rossa per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; Allerta ARANCIONE per criticità idraulica per le province di RA, FC, RN; per criticità idrogeologica per le province di RA, FC, RN; Allerta GIALLA ...

Maltempo Emilia Romagna - allerta Meteo elevata a rossa : fiume Savio rompe gli argini : In Emilia Romagna l'allerta meteo è stata elevata a rossa per criticità idraulica da oggi e per tutta la giornata di martedì su pianura e costa romagnola, sulla costa ferrarese e sulla pianura Emiliana centrale e orientale. Esonda il Savio: stop ai treni tra Cesena e Forlì. Sorvegliati speciali anche i fiumi Secchia, Panaro e Ronco.Continua a leggere

Maltempo - in Emilia Romagna esonda il fiume Savio - allerta Meteo in centro Italia : Roma - Il Maltempo che si sta abbattendo in queste ore sull'Emilia Romagna ha causato l'esondazione del fiume Savio in provincia di Forlì-Cesena. "Squadre fluviali #vigilidelfuoco al lavoro, recuperate due persone, un disabile con la badante, bloccate nella propria abitazione", scrivono in un tweet i vigili del fuoco. Dalle 7.50 la circolazione ferroviaria fra Forlì e Cesena (linea Bologna – Rimini) è ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità prorogata fino a domani : “Persiste la permanenza di un minimo depressionario sull’Italia con precipitazioni intense che interesseranno gran parte del territorio regionale in particolare saranno più intense sulle macroaree A, B, E, C. I fenomeni saranno anche a carattere temporalesco. Ventilazione ancora sostenuta sul crinale appenninico, sulla costa e sulla Romagna (macroaree G1, E1, C1, A1, A2, B1, B2, D2). Mare molto mosso, agitato al largo“: la ...

Meteo Roma - maltempo nella Capitale : strade chiuse e disagi : Situazione Meteo instabile a Roma, dove il maltempo sta causando strade chiuse e disagi nella Capitale. A causa di un allagamento è chiuso il sottopasso di via Appia Nuova all’altezza dell’aeroporto di Ciampino. Per le forti piogge di questa mattina risulta inagibile a scopo precauzionale anche via Casal Morena, nei pressi di via Niobe. Problemi anche su via Ardeatina, all’altezza del Divino Amore, dove è stato istituito un ...

Allerta Meteo Arancione in Emilia-Romagna e Marche : La giornata di Domenica 12 Maggio vede la presenza di una Allerta Arancione sui settori di Emilia-Romagna e Marche, mentre sarà attiva un Allerta Gialla: sul Veneto, sui bacini emiliani centrali in Emilia-Romagna, sulla Toscana meridionale, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, gran parte della Campania, su Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. Allerta Meteo Arancione Emilia Romagna Valida dalle 00:00 del 12 maggio 2019 fino alle 00:00 del ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : temporali e vento forte : Torna il maltempo in Emilia-Romagna: la Protezione Civile regionale e l’Arpae hanno emesso una Allerta – in vigore dalla mezzanotte di oggi a quella di domani – per temporali e vento forte su larga parte del territorio. In particolare, l’Allerta e’ di colore arancione per criticita’ idraulica e idrogeologica e temporali sulla Romagna, sull’Emilia orientale, sulla pianura Emiliana centrale e ...

