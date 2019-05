Il Grasshoppers va in B e gli ultras si fanno restituire le maglie dai calciatori

ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2019) In Svizzera non se la passano meglio di noi, almeno in quanto a intemperanze degli. Arriva infatti dal civile mondo elvetico la notizia che non ci saremmo mai aspettati, riportata da un’agenzia Italpress. Ieri il glorioso club svizzero del, che vanta ben 27 titoli e 19 coppe, è retrocesso in serie B per la seconda volta dopo 68 stagioni di fila nella massima serie. La bocciatura è arrivata dopo la sconfitta 0-4 con il Lucerna. Attorno al 70′ un gruppo diha fatto irruzione in campo costringendo addirittura l’arbitro a sospendere la partita e facendosi consegnare daile loro. La partita è ripresa solo grazie all’intervento della polizia ma oggi il presidente della squadra, Stephan Rietiker, è tornato sulla vicenda denunciando le minacce ricevute dagli. All’emittente RSI ha dichiarato: “Dobbiamo ...

SBontini : RT @napolista: Accade in Svizzera. Il Grasshoppers va in B e gli ultras costringono l'arbitro a sospendere la partita e i calciatori a rest… - napolista : Accade in Svizzera. Il Grasshoppers va in B e gli ultras costringono l'arbitro a sospendere la partita e i calciato… - AndreaRanavolo_ : RT @corradone91: Il #Grasshoppers, grande di Svizzera con 27 titoli nazionali, ieri è ufficialmente retrocesso per la prima volta dopo 70 a… -