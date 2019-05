GF 16 | questa sera Giorgio entra in casa per il confronto con Francesca

Nadia Toffa non condurrà l’ultima puntata delle Iene di questa sera : ecco come sta : Nadia Toffa non condurrà l’ultima puntata delle Iene in onda questa sera, domenica 12 maggio, su Italia Uno. «Ci guarderà dalla tv, forza Nadia!»: ha annunciato la trasmissione sul sito internet. ecco le sue condizioni. «La conduttrice – spiega il programma – ha intrapreso una cura che è un pò stancante e ha deciso di conservare le energie riposandosi a casa». «Stasera ci guarderà dalla tv», si legge su Iene.it, «e ci terrà ...

Non è l'Arena - la puntata di questa sera in diretta da Mezzojuso : Sarà una puntata diversa dalle altre, quella in onda questa sera, 12 maggio 2019, alle 20:30, di Non è l'Arena, su La 7. Per la prima volta, a due anni dal debutto del talk show condotto da Massimo Giletti, il programma andrà infatti in onda in trasferta, dalla piazza di Mezzojuso, in Sicilia.E' il culmine di una serie di interventi che il giornalista ha voluto dedicare, già dalla stagione scorsa, alla vicenda delle sorelle Irene, Ina ed Anna ...

Il ponte di Genova : cronologia di un disastro su National Geographic questa sera : Il 14 agosto del 2018 una tragedia quasi impensabile: il crollo del ponte Morandi a Genova, un punto di collegamento fondamentale per la città, 43 vittime spazzate via all’improvviso. Alle 11:36, alla vigilia di ferragosto, Genova e l’Italia devono fare i conti con una tragedia inaspettata e impensabile. National Geographic (canale 403 di Sky) torna a quel giorno drammatico con il documentario Il ponte di Genova: cronologia di ...

Serie A Tim – questa sera Fiorentina-Milan : ecco come seguire in diretta l’anticipo della 36ª giornata : Questa sera l’anticipo della 36ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Milan: ecco come e quando vedere in diretta il match Il weekend che si apre stasera su DAZN sarà ricchissimo di sport. Saranno infatti oltre 60 gli eventi che la piattaforma di streaming offrirà agli appassionati, live e in modalità on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport da combattimento, motori, rugby e baseball. Sarà Fiorentina – Milan, ...

EPCC E Poi C’è Cattelan gli ospiti di questa sera giovedì 9 maggio : Giorgio Locatelli e Alessandro Borghi sono gli ospiti di EPCC E Poi C’è Cattelan di questa sera giovedì 9 maggio Nuovo appuntamento con EPCC – E Poi C’è Cattelan il late show di prima serata in onda questa sera giovedì 9 maggio su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e sempre disponibile anche on demand. ospiti della puntata lo chef vera sorpresa della nuova edizione di Masterchef Giorgio Locatelli e la stella ...

16 anni e incinta Italia - la nuova edizione da questa sera su MTV : le protagoniste : 16 anni e incinta Italia su MTV la nuova edizione da giovedì 9 maggio alle 22 (canale 130 di Sky) nuova edizione di 16 anni e incinta Italia da questa sera giovedì 9 maggio alle 22 su MTV, canale 130 di Sky. 16 anni e incinta Italia esplora il tema delicato della maternità attraverso gli occhi di adolescenti che si trovano ad affrontare tutti i cambiamenti, dai più piccoli ai più grandi, che questa comporta. In questa sesta stagione, le ...

Liverpool - l’entusiasmo di Klopp : “Ho già vissuto serate speciali - ma questa sera è un’altra cosa…” : Quella da poco terminata è stata sicuramente una delle serate di Champions League più belle ed emozionanti. Il Liverpool è stato capace di compiere un’impresa epica, ribaltando il 3-0 del Barcellona al Camp Nou con un netto poker rifilato a Messi e compagni. Mattatori Origi e Wijnaldum. Liverpool pazzesco, ad Anfield è apoteosi: i reds fanno il miracolo, 4-0 al Barcellona e finale di Champions! [FOTO] Impresa Liverpool, le parole dei ...

Appuntamento con Terzo Tempo questa sera su TeleRama : Ospiti della puntata l'assessore allo sport di Brindisi Oreste Pinto, questione palasport e non solo,, coach Antonio D'Amore e il giornalista Dario Recchia, www.pianetabasket.com e www.newspam.it,. ...

The Voice of Italy 2019 prosegue questa sera 7 maggio con una nuova blind audition : The Voice of Italia 2019 terza blind audition su Rai 2 martedì 7 maggio I 4 coach Elettra, Morgan, Gue Pequeno e Gigi D’Alessio continuano la ricerca della voce Chissà cosa si inventeranno i 4 coach Elettra Lamborghini, Morgan, Gigi D’Alessio e Gue Pequeno per superare l’entusiasmante opening della seconda puntata di blind audition, in questa terza serata di The Voice of Italy 2019 in onda su Rai 2 stasera martedì 7 maggio e ...

Serie A Tim – questa sera Udinese-Inter : ecco come vedere in diretta l’anticipo del sabato sera : Tutto pronto per la sfida della 35ª giornata di Serie A tra Udinese ed Inter: ecco come e quando vedere il match in diretta La 35esima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre oggi, alle 20:30, con il match tra Udinese e Inter (PER POTERLO vedere BASTERA’ ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN MESE). La sfida vedrà il confronto tra gli uomini di Tudor, in cerca di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica e i nerazzurri, ...

Ciao Darwin ritorna questa sera - intanto Gabriele Marchetti esce dalla terapia intensiva : Venerdì scorso, 26 aprile, il game-show di Canale 5 Ciao Darwin non è andato in onda. Secondo una nota ufficiale di Mediaset, il motivo della mancata messa in onda del programma sarebbe da attribuire ai giorni festivi. Alcuni utenti hanno, però, sospettato che tra i motivi ci fosse anche l'incidente avvenuto al concorrente Gabriele Marchetti durante una prova del programma e che rischia di rimanere paralizzato. Un evento che ha suscitato clamore ...

La Corrida - sesta puntata : le anticipazioni di questa sera - venerdì 3 maggio : Ritorna anche questa sera il consueto appuntamento con La Corrida, il programma condotto da Carlo Conti, con la valletta Ludovica Camaris, in onda ogni venerdì a partire dalle 21:25 su Rai 1, e arrivato questa settimana alla sua sesta puntata.Sempre presente in studio l'orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli, oltre che l'annunciatrice della serata, selezionata casualmente tra il pubblico all'inizio di ogni puntata.prosegui la ...

Folklore - musica e spettacoli oggi a Monreale. E questa sera il cabaret di Sasà Salvaggio : Monreale, 1 maggio 2019 - La città si prepara alla terza giornata di eventi per la Festa del SS. Crocifisso, anche se già di prima mattina si è tenuta la prima celebrazione: l'alborata a Monte Caputo. ...

Rita Ora : ecco chi aprirà il concerto di questa sera a Milano : Can't wait! The post Rita Ora: ecco chi aprirà il concerto di questa sera a Milano appeared first on News Mtv Italia.