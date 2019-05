Firenze, spaccio di droga: 5 arresti

In corso un'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Borgo S.Lorenzo per reati in materia di stupefacenti: 5 i soggetti destinatari di provvedimenti cautelari emessi dal GIP (4 albanesi e 1 italiano), residenti tra il capoluogo e l'hinterland fiorentino (3 in carcere e 2 all'obbligo di dimora). L'indagine ha consentito di ricostruire l'attività organizzata da 2 principali indagati, facendo emergere anche i loro canali di approvvigionamento,e di individuare un'ulteriore rete diorganizzata a livello familiare.(Di lunedì 13 maggio 2019)