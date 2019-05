Triathlon | World Cup Chengdu 2019 | Gregory Barnaby termina 21° | vittoria di Matthew Hauser

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019) Si è conclusa a, in Cina, la tappa dellaCup di: dopo le semifinali del sabato, su distanza sprint, le finali si sono disputate su distanza super sprint (400 metri a nuoto, 10 km in bici, 2.5 km di corsa). Nella Finale A maschile, riservata ai migliori 30 del giorno prima, chiude al 21° posto l’unico azzurro in gara,. Nella gara maschile successo dell’australiano, che chiude in 27’42”, distanziando di ben 13″ lo statunitense Ben Kanute, secondo, che batte in volata il canadese Alexis Lepage, terzo ma classificato con lo stesso tempo. Paga un ritardo di 58″ il nostro, che chiude in 21ma posizione. Gara maschile (Top 10 + italiani) 11998 AUS 12 00:27:42 2 Ben Kanute 1992 USA 29 00:27:55 3 Alexis Lepage 1994 CAN 17 00:27:55 4 Felipe Barraza 1991 CHI 23 00:27:59 5 Seth ...

