Internazionali d’Italia Roma 2019 | Filippo Baldi non riesce ad accedere al main draw

LIVE Sinner-Johnson - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 6-1 per il californiano nel primo set - 6-1 per l’altoatesino nel secondo! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno degli Internazionali d’Italia maschili tra Jannik Sinner e lo statunitense Steve Johnson. Il 17enne altoatesino, numero 262 del mondo, fa il suo esordio assoluto in carriera nel tabellone principale del Foro Italico dopo aver ricevuto una wild card in seguito al suo arrivo in finale nel torneo delle prequalificazioni e questo è il suo secondo torneo nel circuito ...

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 5-4 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : Pouille lotta ma Berrettini può chiudere il match! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 3-2 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : conferma il break l’italiano ma il francese resta attaccato al match! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 2-1 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : break immediato del romano! Berrettini ingiocabile quest’oggi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : l’italiano domina e vince il primo set! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille 3-2 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : l’italiano prova la fuga ma il francese lo contiene! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille 1-0 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : break immediato del romano! Ottimo inizio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille 0-0 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : si riprende nella Città Eterna! A breve l’inizio del match : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : esordio non facile per l’altoatesino : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Andreas Seppi e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Il quinto Masters 1000 dell’anno, per l’altoatesino, porta uno dei ricordi più belli della sua carriera: la cavalcata del 2012. In quell’anno Seppi affrontò al secondo e terzo turno John Isner e Stan ...

LIVE Berrettini-Pouille - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : temporale sulla Città Eterna! Rinviato l’inizio del match : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : primo turno complicatissimo per l’idolo di casa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : il tabellone di Rafael Nadal. Da Federer alle rivincite con Thiem - Fognini e Tsitsipas : Rafael Nadal non ha ancora vinto un torneo sulla terra rossa. Sembra incredibile, ma il numero due del mondo si presenta agli Internazionali d’Italia dopo aver mancato il successo a Montecarlo, Barcellona e Madrid. Una clamorosa ed inaspettata serie negativa per colui che è stato il dominatore assoluto su questa superficie nelle scorse stagioni. Tre ko tutti in semifinale. Si parte da Montecarlo contro Fabio Fognini, poi è il turno di ...

LIVE Sinner-Johnson - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : il baby azzurro cerca il colpaccio : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno degli Internazionali d’Italia maschili tra Jannik Sinner e lo statunitense Steve Johnson. Il 17enne altoatesino, numero 262 del mondo, fa il suo esordio assoluto in carriera nel tabellone principale del Foro Italico dopo aver ricevuto una wild card in seguito al suo arrivo in finale nel torneo delle prequalificazioni e questo è il suo secondo torneo nel circuito ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : analisi tabellone Fognini. Le sue chance di entrare subito tra i top 10 : Gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma saranno una tappa importantissima verso la possibile entrata tra i primi dieci del mondo di Fabio Fognini. Per il numero uno italiano, attualmente 12° nella classifica mondiale, non sarà un’impresa facile. Al primo turno incontrerà il francese Jo-Wilfried Tsonga, contro il quale ha perso quattro volte su cinque, ma l’ultima risale a tre anni fa. Da allora molte cose sono cambiate: Fognini è in ...