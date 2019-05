Il Pd guadagnerà voti | in tanti tornano a casa La profezia di Renzi sulle

huffingtonpost

(Di domenica 12 maggio 2019) “Il Pd ha scelto una strategia di coinvolgimento e inclusione: andremo peggio del 2014, ma meglio del 2018. E dunque questo sarà un segnale positivo per il centrosinistra”: così Matteosul voto europeo, in un’intervista a Repubblica.A Zingaretti riconosce che “ha tenuto insieme tutti e questo è un suo merito, oggettivo. Voteranno Pd persone che lo scorso anno hanno votato altro: D’Alema e Bersani votarono Leu, Casini votò la Lista Popolare, Calenda votò la Bonino, persino Prodi non votò il Pd, ma una lista creata ad hoc per l’occasione. Tutti costoro ‘’: si parte da una base che lo scorso anno stava intorno al 25%. Mi sembra che questo obiettivo indicato dal segretario con le primarie sia riuscito. Per il futuro vedremo che cosa servirà ancora”.Di Salvini dice: ...

