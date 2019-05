huffingtonpost

(Di domenica 12 maggio 2019) Il ministro degli Interni, Salvini Matteo, è nuovamente lì pronto a rilanciare la proposta, ai suoi occhi avvincente, del ritorno della leva militare temporanea obbligatoria, sorta di “, ottimo college per surclassare innanzitutto i “kompagni”. Peccato, che nel frattempo non ci sia nessuno a riferire che le parole più dure sulla naja si devono a uno scrittore fascista, Louis-Ferdinand Céline, maestro della letteratura e tuttavia collaborazionista dei nazisti nella Francia occupata del 1940. Usando come fondale nazional-folkloristico il raduno milanese dei benemeriti alpini, provetti nel trasformare Milano in camping piumato, tra “canadesi” e barbecue da villaggio dei 7 nani, Salvini, rimuovendo l’idea d’essere ministro residente al Viminale e non sull’altana della Difesa, ha ...

mebufalino : RT @HuffPostItalia: Erasmus sovranista - HuffPostItalia : Erasmus sovranista -