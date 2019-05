Starbreeze in cattive acque | lo studio potrebbe non resistere un altro anno

eurogamer

(Di sabato 11 maggio 2019)s naviga in. Lonon ha fondi sufficienti per continuare a rimanere sulla piazza per i prossimi 12 mesi e il rischio è quello di rimanere senza risorse a metàriporta Rockpapershotgun.Come possiamo vedere, questo è un avvertimento che è stato dato agli azionisti in occasione di una riunione tenutasi questa settimana, e il quadro delineato non è certo incoraggiante.La società è responsabile di titoli quali Payday e Brothers: A Tale Of Two Sons, ed è entrata in difficoltà finanziarie da tempo. Ha subito un duro colpo l'scorso quando Overkill's The Walking Dead ha floppato tanto da essere ritirato dalla vendita e da causare la cancellazione della la licenza in possesso di.Leggi...

