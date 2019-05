Sesso | droga e autonomie | che cosa divide ora M5s e Lega

agi

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il premier Giuseppe Conte è impegnato in un vertice europeo in Romania, dove tra l'altro si comincia a discutere sulle future nomine per il dopo-Juncker, con l'Italia che punta ad ottenere un commissario importante. Ma sul fronte interno non si abbassa la tensione tra gli alleati di governo. "Basta minacciare sempre la crisi di governo. Vediamoci", l'invito di Luigi Di Maio a Matteo Salvini. Anche nei giorni scorsi i mediatori hanno lavorato per organizzare un incontro tra i due vicepremier, ma al momento le due forze politiche che hanno contratto il programma di governo, restano sulle proprie posizioni. Di fatto divise su tutto. Dallo sblocca cantieri alla riforma della Giustizia (con lache ha rilanciato il tema della separazione delle carriere), dallaal tema delle province, dalla Tav all'autonomia. E anche la mano tesa di Di Maio di far partire un tavolo unico ...

