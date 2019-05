Ricky Gervais nel cast di Gomorra 5? I fan impazziscono «È lui O’Maestrale!»

«After Life» : la serie di Ricky Gervais rinnovata per una seconda stagione : «After Life»: la nuova serie di Ricky Gervais«After Life»: la nuova serie di Ricky Gervais«After Life»: la nuova serie di Ricky Gervais«After Life»: la nuova serie di Ricky Gervais«After Life»: la nuova serie di Ricky GervaisUn po’ c’era da aspettarselo che la storia non sarebbe finita così, senza sapere come sarebbe andata avanti la vita di Tony, il protagonista interpretato da Ricky Gervais in After Life. Anche per questo, Netflix ...

After Life - e all'improvviso Ricky Gervais fa sorridere portando l'"Up lit" in tv : Ricky Gervais viene spesso associato ad una comicità dura, cinica, che non fa sconti a nessuno. Lo hanno dimostrato, nel corso degli anni, i suoi show, come The Office (la versione inglese, quella da cui è tratto il remake americano, è opera sua), ed i numerosi spettacoli comici che lo hanno visto al centro del palco. Anche ai Golden Globe, che ha condotto per ben quattro volte, ha creato non pochi imbarazzi in platea per le sue battute ...