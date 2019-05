Conte : "Salvini comanda? Illusione ottica". Cannabis - Di Maio attacca il leader della Lega : L'idea che sia Matteo Salvini a comandare il governo è solo " una Illusione ottica . Alla guida ci sono io". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte , intervistato dal quotidiano spagnolo 'El ...

La leader del partito dei Lavoratori in Algeria è stata arrestata : L’agenzia di stampa algerina APS riferisce che un tribunale militare ha ordinato l’arresto provvisorio di Louisa Hanoun, leader del partito dei Lavoratori in Algeria, un piccolo partito di estrema sinistra. Hanoune è stata arrestata il 9 maggio dopo essere stata convocata da

Ora il leader della Lega - ri - lancia il gioco social "Vinci Salvini" : arrivato, anzi, è tornato il 'Vinci Salvini' . Già, perché Matteo Salvini ha lanciato la seconda edizione del suo gioco social , così come annunciato nei giorni scorsi dal responsabile della ...

Vela – J/70 Cup 2019 : Calvi Network leader della classifica ad Ancona : J/70 Cup 2019, Calvi Network ad Ancona da leader della classifica A poco più di un mese dalla vittoriosa trasferta di Scarlino Calvi Network è pronto per la seconda tappa della J/70 Cup che, organizzata da Marina Dorica e in programma ad Ancona, impegnerà una cinquantina di equipaggi, inclusa la quasi totalità dei big della classe. I team sono già da alcuni giorni all’ombra del Conero, dove hanno preso confidenza con il campo di ...

Lancia Ypsilon è leader del segmento B - distanziate le concorrenti nelle vendite di aprile : Se le vendite di aprile 2019 non sono state brillanti per il Gruppo Fca, arretrato del -4,18 a 44.344 consegne, questo non è certo imputabile al brand Lancia, trascurato negli ultimi anni e oggi estremamente vivace. L'ecotassa sulle auto con emissioni maggiori, dunque le più prestazionali, pesa ad aprile per Maserati, in calo -17% e Alfa Romeo, -49% e sempre più impantanata in una crisi di consegne. Perfino Jeep, marchio che negli ultimi anni ha ...

Il ritorno del leader dell'estrema destra accende la tensione con gli antagonisti : Il giovedì di apertura del Salone del Libro si apre all'insegna delle polemiche per la presenza dello stand della casa editrice Altaforte vicina a CasaPound e per l'arrivo in città del leader ...

Tumori : Italia leader nel mondo della ricerca sull’immuno-oncologia : L’Italia è leader a livello internazionale nelle ricerche sull’immuno-oncologia, che sta cambiando le prospettive di cura in molti Tumori in fase avanzata. Il nostro Paese è fra i primi al mondo nelle sperimentazioni in questo campo, che rientra nell’oncologia di precisione, un approccio che mira a offrire il farmaco “giusto” al paziente “giusto” al momento “giusto”, migliorandone così l’efficacia e la qualità di vita. E Bristol-Myers Squibb, ...

Quarta Repubblica diretta 6 maggio 2019 : Nicola Porro intervista Zingaretti leader del Pd : Quarta Repubblica: gli argomenti di stasera Le telecamere della trasmissione sono andate a Viterbo , per documentare i recenti fatti di cronaca: dallo stupro di cui sono accusati due giovani ...

Tour de Romandie 2019 – David Gaudu trionfa nella terza tappa - Roglic resta leader della generale : Il corridore francese precede sul traguardo Rui Costa e Primoz Roglic, con quest’ultimo che difende la leadership della generale La terza tappa del Tour de Romandie 2019 se l’aggiudica David Gaudu, abile a tagliare per primo il traguardo bruciando in volata Rui Costa. Il francese della Groupama – FDJ non lascia scampo ai propri rivali, grazie ad una splendida azione compiuta proprio nei metri finali. Completa il podio di ...

Siri e non solo - Meloni ad Affari : "Ora Matteo molli i 5S"I consigli della leader di Fdi a Salvini - Berlusconi e Toti : ESCLUSIVA/ La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it la posizione della destra dopo il caso del "licenziamento" di Siri da parte del premier Conte Segui su Affaritaliani.it

Guardiola-Juve? Il pensiero di Noel Gallagher - ex leader degli Oasis e tifoso del City : E’ un tifoso del Manchester City e, ai microfoni di RTL 102.5, ha parlato della compagine inglese e del possibile approdo di Guardiola alla Juventus. Noel Gallagher, ex leader del gruppo inglese Oasis assieme al fratello Liam, ha detto la sua sui citizens. Ecco le sue parole. “Cosa manca al Manchester City per vincere la Champions? Un po’ di fortuna, ma c’è sempre il prossimo anno, non dobbiamo farlo ora. Quando ...

Addio a Stevie Chalmers - leader del Celtic che faceva sognare : C’è un aneddoto curioso - ma pure ricco di significato - che affiora dalla gioventù di Stevie Chalmers, l’ex campione del Celtic degli anni Sessanta morto ieri. Aveva appena vent’anni quando, nel ’55, si ammalò di meningite tubercolare, un male che poteva essergli fatale e che per sei mesi lo costri

“Il gesto di Almirante e Berlinguer” - l’indagine di Antonio Padellaro sugli incontri segreti tra i due leader : Almirante e Berlinguer sono sempre stati agli estremi opposti del parlamento e della lotta politica. Due uomini divisi da tutto ma vicini, forse, nella stima reciproca. Un rapporto che non doveva esserci, e che invece viene svelato dal libro di Antonio Padellaro, “Il gesto di Almirante e Berlinguer”. Rivelazioni inedite, raccontate attraverso i fatti. Di seguito, un estratto. “È accaduto per davvero. Conosciamo i loro nomi: Giorgio ...