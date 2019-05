I casting del Trono Over a Milano!

casting per la nuova stagione de 'I Delitti del Barlume' e 'L'Isola degli eroi' di BoingTV : Non mancano in questo periodo le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. Alcuni Casting sono attualmente ancora in corso per la nuova stagione della serie Tv di SKY dal titolo I Delitti del Barlume, prodotto da Palomar, e anche per il noto game show di BoingTV condotto da Lorenzo Baglioni e prodotto da Lucky Road Productions. I Delitti del Barlume Per la realizzazione della nuova stagione della seguitissima serie televisiva dal titolo ...

casting di Cineworld Roma per due serie TV e dell'Aquafan per video pubblicitari : Sono attualmente aperti i Casting, a cura dell'agenzia Cineworld Roma, per la ricerca di varie figure per la realizzazione di due serie televisive. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di giovani ambosessi per realizzare la campagna pubblicitaria video per il 2019 del parco acquatico Aquafan di Riccione. Cineworld Roma La nota agenzia di Casting Cineworld Roma cerca per la realizzazione di una serie televisiva bambini di età ...

casting per un nuovo format tv e per uno spettacolo del Teatro Instabile di Roma : Selezioni tuttora in corso in tutta Italia per la ricerca di numerosi attori, attrici e figuranti, tutti maggiorenni e di ogni fascia di età, per realizzare un nuovo e interessante format televisivo che andrà poi in onda su varie reti tv locali, coprendo praticamente tutto il territorio nazionale. Sono inoltre ancora in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici per un importante spettacolo teatrale, diretto dal regista Gianni ...

casting per Temptation Island al Malua del Lido di Spina e per uno spot a cura di Galaxia : Sono in corso le selezioni per il noto programma televisivo Temptation Island. Nello specifico nei prossimi giorni i Casting si svolgeranno presso il Malua Beach 54 del Lido di Spina in provincia di Ferrara alla presenza del conduttore del programma Filippo Bisciglia. Sono, inoltre, aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per un importante spot di livello internazionale. Temptation Island Sono attualmente in corso le selezioni per la ...

casting per 'Reazione a Catena' e 'Detto Fatto' della Rai e per uno spettacolo in tour : Casting ancora aperti per alcuni noti programmi in onda su Rai Uno e su Rai Due, come Reazione a Catena e Detto Fatto. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la realizzazione di un interessante spettacolo di genere fantasy, le cui audizioni si terranno poi a Roma e che infine verrà portato in tour nel corso della prossima estate. Casting Rai Sono tuttora attualmente aperte le selezioni per due noti programmi in onda sulle reti della Rai. ...

Sarah Finn - direttrice casting dell'UCM : 'Chris Pratt non voleva fare l'audizione per Guardiani della Galassia' : Onestamente è stato uno di quei momenti 'eureka!' di cui parliamo spesso nel mondo del casting: quando sembra l'attore giusto per il film giusto. James si è girato dopo dieci secondi e ha esclamato: '...

casting per 2 nuovi film : uno della O'Groove e uno di produzione internazionale : Sono in corso le selezioni per un film diretto da Francesco Costabile e prodotto da O'Groove con riprese in Calabria. Sono, inoltre, tuttora aperte le selezioni a cura di Galaxia Casting per la realizzazione di un film di produzione internazionale da girarsi in Friuli Venezia Giulia. Terra di Pietre Per la realizzazione del film dal titolo Terra di Pietre, diretto dal regista Francesco Costabile e prodotto da O'Groove, sono in corso le selezioni ...

Nuovi casting per L’Amica Geniale a Napoli a maggio - si cercano comparse per Storia del nuovo cognome : A pochi giorni dal primo ciak della seconda stagione, si terrà una nuova tornata di casting per L'Amica Geniale a Napoli, per la ricerca di nuove comparse da impiegare sul set della coproduzione Rai Fiction, HBO e TimVision. Il secondo capitolo dell'adattamento della tetralogia di Elena Ferrante sta prendendo forma proprio in queste settimane: la produzione di Storia del nuovo cognome, la nuova stagione che trae il titolo dall'omonimo romanzo ...

casting per un docufilm sul tema della tossicodipendenza e per la serie tv 'Sara e Marti' : Selezioni attualmente in corso per realizzare un docufilm dedicato alla tematica della lotta alla droga e le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli, Milano, Roma, Siracusa. A tale proposito, si cercano numerose comparse e alcuni attori e attrici. Sono inoltre tuttora aperti i Casting, a cura di Stand By Me, per la serie televisiva dal titolo Sara e Marti, diretta dal regista Mario Sorrentino e ambientata in Umbria. In questo caso si ...

casting per la nuova stagione della serie tv 'Don Matteo' e per GiZa Eventi : Sono iniziate le selezioni per la nota serie televisiva Don Matteo, in onda su Rai 1 e prodotta da Lux Vide. Sono inoltre in corso i Casting a cura di GiZa Eventi per vari Eventi e manifestazioni. Don Matteo Ripartono le riprese per la nota serie televisiva Don Matteo prodotta da Lux Vide e in onda su Rai 1. Proprio oggi sono iniziate in 'via riservata' le selezioni per ruoli attoriali secondari. I ruoli principali sarebbero già stati ...

casting per una serie tv per ragazzi e per spettacoli del 'Balletto Nazionale Italiano' : Sono in corso le selezioni, a cura di RC Casting, per la ricerca di giovanissimi attori e attrici per realizzare una serie televisiva. Sono inoltre aperti i Casting di Balletto Nazionale Italiano per alcuni importanti spettacoli. Una serie televisiva Sono state recentemente riaperte le selezioni, a cura dell'agenzia RC Casting, per la realizzazione di una serie televisiva per ragazzi. In particolare, la richiesta è indirizzata verso bambini e ...

casting per il sequel della serie tv 'L'amica geniale' e per Cineworld Roma : Casting tuttora aperti per la ricerca di comparse per realizzare il seguito della serie tv dal titolo "L'amica geniale". Sono inoltre in corso le selezioni di Cineworld Roma per la realizzazione di un'altra serie televisiva e per ulteriori iniziative e produzioni. L'amica geniale Per la realizzazione del sequel della nota serie televisiva dal titolo L'amica geniale, che dovrebbe avere come titolo Storia del nuovo cognome, sono state fissate ...

casting per 'I delitti del Barlume' e di Afrodita per uno spot e un programma tv : Sono in corso i Casting per la ricerca di pallavoliste e beachers per la nota serie televisiva I delitti del Barlume. Sono inoltre ancora aperte le selezioni della società di produzione e Casting Afrodita per la ricerca di attori e attrici per un web spot da girare a Milano e di protagonisti di puntata per un nuovo programma TV. I delitti del Barlume Per la realizzazione di alcune scene della nuova stagione della fortunata serie televisiva in ...

casting per lo short film 'Mudmonster' e per il teaser del docufilm 'Cimatix' : Sono in corso in questo periodo i Casting per la copertura di diversi ruoli, di un po' tutte le età, finalizzati alla realizzazione dello short film dal titolo Mudmonster, scritto e diretto dalla regista Benedetta De Alessi. Il cortometraggio verrà poi girato a breve ad Alessandria. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di varie figure per realizzare il teaser di un nuovo film documentario, dal titolo Cimatix e prodotto da L'Altrofilm. Le ...