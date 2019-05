Gp di Spagna | prove libere | Mercedes in testa | ma la Ferrari c' è

LIVE F1 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere 2 in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale. A Barcellona i piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per effettuare la corretta messa a punto sulle proprie monoposto e per trovare il miglior feeling con la pista del Montmelò in vista di qualifiche e gara. Si torna sul circuito iberico dopo la prima sessione della mattinata dove abbiamo già visto alcuni dei valori in campo ma ...

F1 - Risultati e Classifiche GP Spagna 2019 : prove libere 1. Bottas davanti a tutti - Ferrari vicine : Valtteri Bottas ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes, attuale leader della classifica generale, ha stampato il crono di 1:17.951 e ha così avuto la meglio nei confronti delle due Ferrari. Le Rosse hanno comunque risposto presente dopo quattro uscite negative anche se sono costrette a inseguire fin da subito: Sebastian Vettel è secondo a 0.115, Charles ...

LIVE F1 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Ferrari in pista con il nuovo motore evoluto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Spagna 2019, quinto round del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato del Montmeló assisteremo ad un turno importante perché sfruttato dai team e dai piloti per iniziare a prendere confidenza con la pista e definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. La Ferrari è già con le spalle al muro. La Rossa è reduce da risultati al di sotto ...

F1 - GP Spagna 2019 : prove libere. Orari d’inizio e come vederle in tv : Oggi, 10 maggio, primo giorno di prove libere del GP di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato del Montmeló andrà in scena un day-1 importante per andare a definire gli assetti in vista delle qualifiche della gara di domenica. La Ferrari dovrà invertire il trend e rispondere alle quattro doppiette consecutive della Mercedes. La SF90 si presenterà con un pacchetto aerodinamico rinnovato ed anche con una nuova ...

F1 LIVE - GP Spagna 2019 in DIRETTA : orari prove libere e come vederle in tv e streaming su Sky e TV8 : Quinto round del Mondiale di F1: da oggi a Barcellona scattano le prove libere del GP di Spagna, che domenica vedrà la gara. Il Circus arriva in Europa, precisamente al Montmelò, e la Ferrari è chiamata ad invertire la tendenza delle prime quattro tappe, con altrettante doppiette targate Mercedes. come SEGUIRE LIVE LE prove libere 1 E 2 Venerdì 10 maggio: 11.00-12.30 prove libere 1 15.00-16.30 prove libere 2 DIRETTA tv su Sky Sport ...

F1 oggi (10 maggio) - GP Spagna 2019 : orari prove libere. Programmazione tv e streaming su Sky e TV8 : L’attesa sta per giungere al termine ed è finalmente arrivato il momento di scendere in pista per un nuovo appuntamento con il Mondiale di Formula Uno, che fa tappa a Barcellona da venerdì 10 a domenica 12 maggio per il Gran Premio di Spagna 2019. Il quinto round della stagione potrebbe rivelarsi fondamentale in ottica iridata specialmente per la Ferrari, chiamata a reagire dopo il dominio Mercedes di questi primi capitoli del campionato. ...

F1 - GP Spagna 2019 : sarà la “solita” super Ferrari nelle prove libere? Un film visto e rivisto (da cambiare) : La conferenza stampa di questo pomeriggio ha aperto ufficialmente il ventinovesimo capitolo catalano del GP di Spagna 2019, valido come quinta tappa del Mondiale di F1. Il circuito di Montmelò, ospita infatti il massimo circuito automobilistico ininterrottamente dal 1991 ed è sicuramente uno dei più conosciuti da tutti i piloti in quanto sede dei consueti test pre stagionali; i team vi arrivano quindi avendo già avuto la possibilità di girare ...

F1 - GP Spagna 2019 : domani le prove libere (10 maggio). Orari e come vederle su Sky e TV8 : Venerdì 10 maggio si disputeranno le prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. A Barcellona incomincia il lungo weekend che culminerà con la gara di domenica, il campionato della massima classe automobilistica sbarca finalmente in Europa e la stagione entra nel vivo: la prima giornata di test sarà davvero molto importante, al Montmelò bisognerà capire quali sono i valori in campo in vista poi degli appuntamenti cruciali del ...

F1 - GP Spagna 2019 : prove libere. Programma - orari e tv : Domani (venerdì 10 maggio) si comincia. Le prove libere del GP di Spagna 2019, quinto round del Mondiale di F1, caratterizzeranno il day-1 iberico e i team saranno impegnati a definire assetti e messa a punto sul circuito del Montmeló. La Ferrari va a caccia di risposte importanti. Dopo le quattro doppiette della Mercedes, il Cavallino Rampante deve trovare la quadra su una pista che nei test pre-stagionali aveva un po’ illuso tutti. Il ...

LIVE MotoGP - GP Spagna 2019 in DIRETTA : iniziano le prove libere 3 - battaglia Honda-Ducati : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera si andranno a definire gli ultimi assetti in vista delle qualifiche odierne, nonché della gara di domenica. Sul tortuoso circuito iberico si prospetta un confronto molto serrato tra tanti piloti. Il distacco minimo tra i diversi centauri protagonisti fa credere che la sfida sarà decisa, ...

VIDEO Moto3 - GP Spagna 2019 : gli highlights delle prove libere del venerdì : Giornata di prove libere per quanto riguarda la Moto3 per il GP di Spagna in quel di Jerez: dominio assoluto da parte del Team SIC58 Squadra Corse nella seconda sessione, in testa una buonissima per l’Italia, c’è Niccolò Antonelli. Andiamo a rivivere la giornata odierna con gli highlights di tutte le prove libere del venerdì. VIDEO highlights prove libere MOTO 3 JEREZ Foto: Valerio Origo

Moto3 - GP Spagna : prove libere a Niccolò Antonelli - ma la sorpresa è Riccardo Rossi : Partendo dalle sorprese, il primo nome da annotarsi sul taccuino è quello di Riccardo Rossi , il rookie del team Gresini fin qui sempre in ombra, e poi balzato al nono posto del primo giorno di libere ...

MotoGP - analisi prove libere GP Spagna 2019 : Ducati e Honda iniziano con il piede giusto - soffrono le Yamaha - soprattutto Rossi : Si è chiusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP, con una gradita sorpresa, una conferma scontata e una decisamente meno attesa. Il miglior tempo di questo venerdì lo ha fissato Danilo Petrucci su Ducati, ma Andrea Dovizioso e Marc Marquez (Honda) sono davvero ad un soffio. E la Yamaha? Giornata agrodolce per la scuderia di Iwata in terra andalusa. Ma, a questo punto, meglio andare con ordine. La gradita ...

VIDEO Caduta Smith e Abraham prove libere 2 GP Spagna MotoGP : le scivolate dall’on-board di Petrucci : Bradley Smith e Karel Abraham sono caduti a due minuti dal termine delle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. I due centauri sono scivolati nella medesima zona della pista di Jerez ma fortunatamente non si sono fatti nulla di grave, in mezzo si è trovato anche Danilo Petrucci che ha avuto un’ottima prontezza di riflessi e si è rialzato riuscendo a rimanere in sella alla sua moto al termine del turno in cui ...