Francesco Guccini | Piaccio a Salvini? Anche Dante è stato letto da cani e

Francesco Guccini : “A Salvini piacciono le mie canzoni? Anche Dante è stato letto da cani e porci” : “Se le mie canzoni piacciono a Matteo Salvini , non ho alcuna responsabilità. Con le dovute differenze, Anche Dante è stato letto da cani e porci” . A parlare così è Francesco Guccini ospite al Conservatorio A. Scarlatti di Palermo per un progetto curato dalla Scuola di composizione, coordinata da Marco Betta e Fabio Correnti. E in conferenza stampa è stato chiesto al cantautore cosa pensasse del fatto che il ministro dell’Interno abbia ...

Francesco Guccini : "Piaccio a Salvini? Pure Dante è stato letto da cani e porci" : “Se le mie canzoni piacciono a Matteo Salvini, non ho alcuna responsabilità. Con le dovute differenze, anche Dante è stato letto da cani e porci”. Così il cantautore Francesco Guccini, a Palermo per un’iniziativa di due giorni che gli dedica il Conservatorio musicale Scarlatti, ha risposto in conferenza stampa alla domanda su cosa pensasse della passione giovanile del ministro dell’Interno per le sue ...