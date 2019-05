Carabinieri un anno di attività di controllo sulle piste da sci a Madesimo e Campodolcino

Viterbo - omicidio commerciante : i Carabinieri hanno fermato un uomo : C’è un fermato per l’omicidio di Norveo Fedeli il commerciante di Viterbo ucciso ieri nel suo negozio al centro storico. Si tratterebbe di un cittadino straniero. L’uomo è stato fermato in provincia di Viterbo dai carabinieri di Capodimonte. Il titolare di una jeanseria è stato ucciso nel suo negozio nel centro storico della cittadina, nello stesso quartiere in cui si trova il locale teatro del presunto stupro. L’ipotesi + che sia ...

Brindisi - dice ai Carabinieri : 'Hanno fatto bene a spararvi' - denunciato per vilipendio : Un grave fatto di cronaca si è verificato a Brindisi, in Puglia, dove un uomo del posto di 51 anni, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, è stato denunciato con l'accusa di vilipendio alle Forze dell'Ordine. Il soggetto, peraltro già noto alle forze di polizia locali, avrebbe pronunciato la seguente frase durante un controllo di routine dei carabinieri, avvenuto intorno alle 3:50 della notte scorsa: "Hanno fatto bene a Foggia che vi ...

'Silvia Romano è viva' : in Kenya non hanno dubbi - i Carabinieri volano a Nairobi : Forse non tutto è perduto per Silvia Romano, la ragazza italiana di 23 anni rapita in Kenya. Negli ultimi mesi erano girate voci drammatiche, che la dichiaravano persino deceduta, ma invece ora una nuova luce sembra farsi largo nella questione. A detta degli agenti Kenyani Silvia infatti è ancora viva, ed è perciò ancora possibile portarla in salvo. I Carabinieri del Ros hanno incontrato le autorità africane per collaborare nelle indagini: ...

Si danno alla fuga dopo aver compiuto un furto - i Carabinieri li bloccano. In manette 31enne e 35enne di Monteroni : I due hanno rubato un borsello con all'interno 150 euro, ma i militari li hanno raggiunti e catturati. Per loro si sono aperte le porte del carcere.

Grazie alle telecamere poste a valle degli Angeli - i Carabinieri ieri hanno arrestato un ladro : Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Bordonaro hanno arrestato il 31enne, messinese, N.D.G., in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del ...

Ignoti danno alle fiamme il furgone della Polizia locale di Saluzzo : i Carabinieri pensano ad un "mero atto vandalico" : A distanza di poco più di un mese dal 12 febbraio, quando a Cavour era stato dato alle fiamme un cellulare della Polizia penitenziaria di ritorno dal trasferimento di un detenuto all'aeroporto di ...

Francesco Citarella - proposta di onorificenza per il 23enne barese fra gli undici Carabinieri che hanno salvato 51 bambini Iniziativa del ... : ... ufficiale dei carabinieri, ex comandante del Nas e attuale comandante della Compagnia di Modugno, è uno dei tantissimi ragazzi in divisa che lontano dalla propria terra dimostrano al mondo intero il ...

Bus dirottato a Milano - il procuratore : 'Così i Carabinieri hanno salvato tutti. Un'azione da film' : ' Voleva che tutto il mondo potesse parlare della sua vicenda ' e paradossalmente lui che 'ha chiesto di fermare le stragi ' in mare ora è accusato ' di strage ' per aver dirottato l'autobus sulla ...