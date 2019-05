Alpini | Zaia | ' giù le mani e dalla loro adunata'

Alpini : Zaia - 'Iroso - il mulo più vecchio d'Italia 'è andato avanti'' : Venezia, 29 apr. (AdnKronos) - “Come tutti i veri Alpini, anche il Generale Iroso non è morto, è semplicemente andato avanti, per restare comunque per sempre nei nostri cuori”. Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ricorda l’epopea del mulo “Iroso”, l’ultimo mulo alpino