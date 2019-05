Vettel e Leclerc vogliono una rimonta stile Liverpool

Formula 1 – Hamilton e la rivalità con la Ferrari : “potete anche non credermi - ma Vettel e Leclerc…” : Lewis Hamilton indica Vettel e Leclerc come i suoi principali rivali: nonostante il pessimo inizio di stagione della Ferrari, il pilota Mercedes sottolinea un particolare dettaglio emerso nelle prime gare Un poker di successi per la Mercedes in altrettante gare, due delle quali portano la firma di Lewis Hamilton. Il pilota della scuderia di Brackley però predica calma e individua nelle due Ferrari i principali rivali che gli possano ...

F1 - a Barcellona sulla Ferrari con Vettel e Leclerc anche Fuoco. Ilott guiderà l’Alfa Romeo : Come riferisce l’ANSA, la Ferrari schiererà ben quattro piloti nel corso dei due giorni di test al Circuit de Barcelona-Catalunya, che si terranno martedì 14 e mercoledì 15 maggio, dopo il GP di Spagna: delle due SF90, una sarà a disposizione di Pirelli per testare le gomme (martedì toccherà a Sebastian Vettel, mercoledì a Charles Leclerc). La seconda monoposto invece martedì sarà guidata dal monegasco, mentre mercoledì vedrà alla ...

Formula 1 – Vettel difende Leclerc : “il suo team radio? Non possiamo rispondere come se fossimo sul divano” : Sebastian Vettel giustifica il team radio di Leclerc dopo l’incidente del monegasco della Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Azerbaijan Domani la conferenza stampa piloti aprirà ufficialmente il weekend di gara del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono pronti a sfidarsi sul circuito del Montmelò, a Barcellona per il quinto round della stagione 2019. La Ferrari ha in serbo importanti novità per la gara spagnola, nella quale ...

F1 - GP Spagna 2019 : Vettel : “Dobbiamo vincere al Montmelò” - Leclerc : “La SF90 dovrà tornare quella di febbraio” : La Ferrari sbarca in Catalogna per rilanciarsi. Il Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno dovrà essere quello del riscatto, per non dovere già dire addio ai sogni di gloria già a maggio. Sarà battaglia sul circuito del Montmelò, uno dei tracciati più conosciuti dai piloti, sia perchè ci si corre dai primi anni ’90, sia perchè è ampiamente impegnato per i test pre-stagionali. Solitamente la pista iberica vede la Mercedes primeggiare, ...

Formula 1 - Leclerc vuole prendersi la Ferrari e punzecchia Vettel : “team order? Ecco cosa dico” : Formula 1, Leclerc pronto a ribaltare le gerarchie in casa Ferrari che al momento vedono Vettel “comandare” all’interno dei box Charles Leclerc ha iniziato la stagione di Formula 1 in sordina, prima di sciorinare tutto il suo talento facendosi trovare pronto all’appuntamento con la sua prima stagione da protagonista in Ferrari. Il pilota monegasco ha parlato a La Gazette de Monaco del suo impatto in Ferrari, ...

Formula 1 - Ecclestone bacchetta Vettel : “è il mio pilota preferito - ma non si aspettava che Leclerc…” : L’ex boss della Formula 1 ha parlato del momento che vive la Formula 1, soffermandosi su Hamilton e Leclerc Bernie Ecclestone ha lasciato il ponte di comando della Formula 1, ma continua a viverla da vicino respirando l’aria del paddock. L’ex boss del circus si è presentato anche a Baku per il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1, guardando da vicino la vittoria di Bottas su Hamilton e ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si fa fregare dalla Ferrari : “se Vettel e Leclerc avessero fatto come noi…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul duello con la Ferrari, ammettendo come i valori siano molto livellati Quattro doppiette nelle prime quattro gare di un Mondiale rappresentano un record storico per la Formula 1, centrato in questa stagione dalla Mercedes con la coppia Hamilton-Bottas. photo4/Lapresse Un dominio sorprendente considerando come la Ferrari si era approcciata a questo 2019, apparendo velocissima nei test di ...

Ferrari - sotto accusa l'accoppiata Vettel-Leclerc : 'Dannosa' - : La Mercedes sta dominando in lungo e in largo questo inizio di Mondiale, mentre la Ferrari tra errori e problemi tecnici arranca. Quattro doppiette contro tre terzi posti : dopo i test invernali di ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel vs Charles Leclerc - il dualismo che fa male alla Ferrari : No, proprio non ce lo si attendeva. Se si guarda al mese di febbraio, tutti erano intenti a stilare un’ipotetica griglia di partenza in vista del Mondiale 2019 di Formula Uno e si era concordi su un punto: “Ferrari vs Mercedes”. Si prevedeva un confronto serrato tra le due scuderie ma di fatto a Brackley hanno messo in scena un bluff da giocatori di poker consumati mentre a Maranello sono costretti già all’all-in. Senza ...

Formula 1 - Villeneuve smonta la Ferrari : “Leclerc non ha esperienza - il binomio con Vettel è dannoso” : L’ex pilota canadese si è soffermato sulla situazione che si respira in Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista I cattivi risultati ottenuti dalla Ferrari in questo avvio di stagione stanno demoralizzando i tifosi, che mai si sarebbero aspettati un gap di queste dimensioni dalla Mercedes dopo quattro gare. photo4/Lapresse L’aria che si respira a Maranello appare al momento tranquilla, ma dietro la coltre di tranquillità ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel vs Charles Leclerc - il dualismo che fa male alla Ferrari : No, proprio non ce lo si attendeva. Se si guarda al mese di febbraio, tutti erano intenti a stilare un’ipotetica griglia di partenza in vista del Mondiale 2019 di Formula Uno e si era concordi su un punto: “Ferrari vs Mercedes”. Si prevedeva un confronto serrato tra le due scuderie ma di fatto a Brackley hanno messo in scena un bluff da giocatori di poker consumati mentre a Maranello sono costretti già all’all-in. Senza ...

Pole di Bottas - terzo tempo per Vettel. Leclerc quinta fila : “Sono stato stupido” : Valtteri Bottas, su Mercedes, partira' in Pole position nel Gp dell'Azerbaigian, quarta prova del Mondiale di Formula 1, in programma domani sul circuito di Baku. Il finlandese ha preceduto di 59 millesimi nell'ultimo tentativo il compagno di squadra Lewis Hamilton, mentre in seconda fila partiranno domani Sebastian Vettel con la Ferrari e Max Verstappen con la Red Bull. In una tiratissima Q3, dietro ai primi quattro si sono classificati Sergio ...

Gp di Azerbaigian - trionfa Bottas : è ancora doppietta Mercedes. Vettel terzo sul podio - quinto Leclerc : Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian , a Baku, quarta tappa del Mondiale di Formula 1 . Il finlandese della Mercedes ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Lewis Hamilton ...

Gp di Azerbaigian - trionfa Bottas : è ancora doppietta Mercedes. Vettel terzo sul podio - quinto Leclerc : Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian, a Baku, quarta tappa del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Mercedes ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Lewis Hamilton e la Ferrari di Sebastian Vettel. Per Bottas è la seconda vittoria stagionale, come per Hamilton. Quar