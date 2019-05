Un bug del sistema di Iliad consentiva di rinnovare le offerte senza pagare

Anticipazioni Il paradiso delle signore : Andreina dice una bugia al futuro sposo : Continua l'appuntamento settimanale con la soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Ci sono dei colpi di scena inaspettati che creano delle riflessioni intorno ai personaggi principali. Il mese di maggio è alle porte ed è caratterizzato da novità importanti che potranno aprire gli occhi ai protagonisti, orientandoli verso la direzione giusta. Le ...

Marco Vannini : lo sparo in casa della fidanzata - le bugie e i soccorsi in ritardo Tutte le tappe : Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata del ragazzo morto, in primo grado ebbe una pena di 14 anni, in secondo venne ridotta a 5: l’ira della mamma di Marco fu incontenibile. Ora Roberta Petrelluzzi, prima della messa in onda della puntata, esprime vicinanza a Martina

Massimo bugagni contro Salvini : «Allontanati dallo stereotipo del 'milanese imbruttito'» : «Sei ancora in tempo per dare un segnale chiaro». Suona quasi come un ultimatum. È l'appello che Massimo Bugani, vice capo della segretaria di Di Maio e referente del Movimento 5 Stelle per l'Emilia ...

Sterminò la sua famiglia. Ma torna libero il killer più bugiardo della Storia : 'Condotta esemplare di detenuto'. Con questa motivazione il pluriomicida Jean-Claude Romand, condannato all'ergastolo in Francia nel 1995, tornerà libero tra un mese esatto dopo aver scontato solo 26 ...

Beautiful Anticipazioni 26 aprile 2019 : Xander è un bugiardo e si è preso gioco della sua famiglia : Maya scopre che suo cugino ha mentito e lo costringe a dirle la verità. Il ragazzo rivela di aver falsificato dei documenti per sfuggire alla sua ex.

Greta Thunberg : “Sono diversa - il dono della Sindrome di Asperger mi aiuta a non farmi ingannare dalle bugie sul clima” : Greta Thunberg, l’adolescente svedese che si batte per il problema dei cambiamenti climatici, ha spiegato come il “dono” di vivere con la Sindrome di Asperger la aiuti a “vedere le cose fuori dagli schemi” quando si tratta di cambiamenti climatici. In un’intervista con il presentatore Nick Robinson del Today programme della BBC Radio 4, l’attivista 16enne ha dichiarato che il suo disturbo la aiuta a vedere le cose in “bianco e nero”: “Mi rende ...

Le bugie di Armando Siri e quei legami della Lega con la famiglia Arata : Dicevamo del cognome Arata balzato agli onori della cronaca in questi giorni. Il presunto corruttore di Siri infatti si chiama Paolo Arata. Ed è il padre di Federico, lo spin doctor del partito di ...

Da Borghi a Francesca Archibugi - il mondo del cinema contro la chiusura di RaiMovie : Sotto l'ashtag #nonchiudeteRaiMovie cresce la protesta nel mondo del cinema e in rete contro la decisione di Viale Mazzini di chiudere due canali, Rai Movie e Rai Premium , che non fanno secondo la ...

Migranti - foto postata da Salvini è del 2018. Saviano : “bugie dal Ministro della Malavita” : Il Ministro degli Interni utilizza una foto datata per dimostrare lo stato di salute dei naufraghi salvati: Matteo Salvini pubblica un'immagine su Twitter che in realtà risale al 2018. Roberto Saviano replica così al vicepremier: "Nessun migrante accoglierà la Guardia costiera libica sbracciandosi, mai. Salvini vi ha invece mostrato la gioia con cui accolgono le Ong che salvano vite.Continua a leggere

Giorgio Saccoccia nuovo presidente dell'Asi. Congelata la nomina di Claudia bugno nel Cda : Non è stato invece designato il quarto componente del CdA, indicato dal ministero dell'Economia. È la casella più discussa, che per Giovanni Tria dovrebbe essere di Claudia Bugno, ma il Comitato ...

Giorgio Saccoccia nuovo presidente dell'Asi. Congelata la nomina di Claudia bugno nel Cda : Giorgio Saccoccia è il nuovo presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Esperto di propulsione spaziale e con un'esperienza di management, ha una lunga esperienza nel settore del trasporto spaziale. Il suo nome è stato selezionato oggi dal Comitato interministeriale per lo spazio. Saccoccia succede al commissario straordinario Piero Benvenuti, nominato in seguito alla destituzione di Roberto Battiston da parte del ministro ...

La fine delle bugie dopo una lettera del comandante dell'Arma ai familiari. Ilaria Cucchi nostra ospite in studio : 'Pronti a costituirci parte civile, saremo inflessibili con chi ha infangato l'uniforme' ha detto Giovanni Nistri . La sorella di Stefano: 'Finalmente la verità'.

GF 16 - bug sul sito del reality fa scoprire tutti i concorrenti del Grande Fratello : chi sono : Un bug comparso per errore sul sito ufficiale del fa scoprire tutti i nomi dei concorrenti del reality show di Barbara D'Urso . Ecco l'elenco di chi entrerà nella casa più spiata d'Italia. foto: ...