Tumori | sempre più chemio nei prossimi decenni | +53% nel 2040

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Secondo una ricerca pubblicata da Lancet Oncology, neianni il mondo i pazienti oncologici avrannopiù bisogno diterapie, con un aumento previsto del 50% fino al. I ricercatori della University of South Wales hanno incrociato le indicazioni delle linee guida con i dati sulle caratteristiche dei pazienti e suiin Australia e Stati Uniti, calcolando la percentuale dei nuovi casi che verranno diagnosticati negli anni futuri e che avranno bisogno della. E’ emerso che fino alil numero di pazienti che necessiteranno diterapia passerà da 9,8 milioni a 15 milioni, con un aumento del 53%. Per far fronte alle terapie, hanno stimato gli esperti, si dovrà passare da 65mila a 100mila operatori. L'articolopiùneinelMeteo Web.

BfcOfficialPage : ?? | Domenica regaliamo #azaleadellaricerca @AIRC_it, cerchiamo i volontari nelle nostre città per rendere tumori fe… - VickyGolightly : RT @divaio9: Domenica regaliamo #azaleadellaricerca @AIRC_it, cerchiamo i volontari nelle nostre città per rendere tumori femminili sempre… - ClaraBfc : RT @divaio9: Domenica regaliamo #azaleadellaricerca @AIRC_it, cerchiamo i volontari nelle nostre città per rendere tumori femminili sempre… -