Togliere lo smartphone a tuo figlio salverà la sua creatività

dilei

(Di giovedì 9 maggio 2019) Li chiamano nativi digitali, sono i bambini di oggi, nati e cresciuti a pane e tecnologia. Ma se da un lato questa è una fortuna, dall’altro non mancano le insidie. In particolare glie i tablet andrebbero “somministrati” con attenzione perché, fra le altre cose, rischiano di sfavorire lache, pur essendo innata, necessita di essere quotidianamente coltivata. Tuttavia, impedire ai piccoli di utilizzare questi mezzi non è la soluzione, perché il mondo di oggi è intriso di tecnologia. Internet, ormai, fa parte della quotidianità spesso anche in ambito scolastico e lavorativo. Ciò che come genitori dovremmo fare, secondo gli esperti, è insegnare ai bambini a farne un uso costruttivo, fornendo loro un’educazione ad hoc, che li renda più consapevoli dei pro e contro. La tecnologia rischia altrimenti di trasformarsi da rivoluzione culturale in ...

Tdl900 : @poliziadistato @robertosaviano La DIGOS sequestra uno smartphone, fa togliere uno striscione che rovina gli sfondi… - Luca_nj : @poliziadistato @robertosaviano Da quando sequestrare lo smartphone di una ragazza è fare servizio pubblico? Entrar… - maumacosi : @AngekoC @Nonnadinano A loro potremmo togliere gli smartphone, visto che non conoscono il giusto modo di usarlo. -