Roberto Minervini racconta una scena di Che fare quando il mondo è in fiamme?

(Di giovedì 9 maggio 2019) “Questa sequenza mostra come il ballo e il canto servano a esorcizzare le preoccupazioni della vita”, spiega il regista del documentario sul razzismo negli Stati Uniti. Leggi

