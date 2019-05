Mortal Kombat 11 troppo violento | diagnosticata la PTSD a uno degli sviluppatori

La versione PC di Mortal Kombat 11 triplica i numeri di Mortal Kombat X : Recentemente la versione Steam di Mortal Kombat 11 ha raggiunto la notevole quota di 35.000 giocatori (in contemporanea), ovvero tre volte superiore ai 14.000 raggiunti da Mortal Kombat X nel 2015. Davvero un bel colpo per il sanguinoso picchiaduro di NetherRealm.Come riporta GitHyp, per quanto il risultato raggiunto da Mortal Kombat 11 sia notevole, non è riuscito ad intaccare quello di Dragon Ball FighterZ (44.000), tuttavia il titolo di ...

NetherRealm risponde alle accuse di crunch durante lo sviluppo di Mortal Kombat 11 : Come vi avevamo accennato qualche giorno fa, NetherRealm è stato l'ultimo studio ad essere chiamato in causa per l'ambiente lavorativo che, secondo alcuni ex dipendenti, risulta altamente tossico.Molti hanno confermato che ogni dipendente lavorava dalle 70 alle 100 ore settimanali durante lo sviluppo di Mortal Kombat 11. Una delle cause di questa crisi sembra essere il mancato ascolto dei dipendenti da parte della società. A gennaio infatti lo ...

Il Solitario di Windows - Mortal Kombat e Super Mario Kart entrano nella Hall of Fame dei videogiochi : Lo Strong National Museum of Play ha annunciato quattro nuovi titoli che sono entrati nella prestigiosa World Video Game Hall of Fame.Come riporta RockPaperShotgun, i titoli in questione sono Mortal Kombat (1992), Super Mario Kart (1992), l'avventura testuale Colossal Cave Adventure (1976) e il Solitario incluso in ogni versione di Windows dal 1990 al 2013.Sin dal 2015, la Hall of Fame dei videogiochi è cresciuta fino a contare oltre 20 grandi ...

Mortal Kombat 11 : MORTAL KOMBAT 11 MORTAL KOMBAT è tornato e migliore che mai nella prossima evoluzione del franchise iconico. Le nuove Varianti di caratteri personalizzate ti danno un controllo senza precedenti per personalizzare i combattenti e renderli tuoi. Il nuovo motore grafico che mostra ogni momento emozionante e strabiliante ti rende così vicino al combattimento che puoi […]

Alcuni giocatori di Mortal Kombat 11 stanno aggirando il grinding con exploit - Noob Saibot controllato dall'IA e marchingegni per premere i pulsanti del controller : La nostra recensione di Mortal Kombat 11 ci ha messi di fronte a quello che sembra a tutti gli effetti il miglior capitolo della serie di NetherRealm Studios ma al di là degli elogi non mancano di certo delle criticità, in particolare a livello di grinding e progressione.Il grinding selvaggio non piace praticamente a nessuno ma non tutti i giocatori reagiscono come Alcuni utenti segnalati da Eurogamer.net. Ci sono almeno tre modi per aggirare il ...

Mortal Kombat 11 : NetherRealm Studios regala un MEGA PACK di monete - cuori - cristalli e anime : Dopo il debutto di Mortal Kombat 11 molti si sono trovati di fronte qualcosa di inaspettato, la presenza di microtransazioni tutt’altro che economiche, pensate per coloro che vogliono accaparrarsi skin e oggetti esclusivi di vario tipo con denaro reale. Inutile dire che tale mossa ha suscitato delle polemiche tra i giocatori, i quali non hanno esitato ad esprimere il proprio disappunto nei confronti di NetherRealm Studios. La casa ...

Grazie ad una mod - Mortal Kombat 11 può ora essere giocato completamente a 60 fps : Mortal Kombat 11 è disponibile da circa una settimana ed ha conquistato pubblico e critica, tuttavia molti giocatori PC hanno storto il naso davanti alla scelta (da parte degli sviluppatori) di bloccare il frame rate a 30 fps, durante momenti specifici come le intro e le fatality. Davvero un peccato, considerando che per il resto (e su tutte le piattaforme) il gioco gira a 60 fps.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il modder Endri Lauson ...

Mortal Kombat 11 : alcuni ex dipendenti parlano degli straordinari all'interno di NetherRealm Studios : Ultimamente sono saltati all'occhio alcune notizie riguardanti una serie di studi di sviluppo che hanno avuto a che fare con il "crunch", parola inglese che indica gli straordinari lavorativi faticosi utilizzati dagli studi in previsione di pubblicare un gioco nel periodo prestabilito.Molto spesso però, questi straordinari richiedono molte ore spese a lavorare su giochi, causando stress e nervosismo all'interno del team. Secondo quanto riportato ...

Guida alla Krypta di Mortal Kombat 11 - come sbloccare tutte le aree segrete : Chi ci sta giocando lo sa bene, la Krypta di Mortal Kombat 11 è un po' il cuore pulsante dell'ultima incarnazione della celebre saga picchiaduro. Disponibile dallo scorso 23 aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. In questa area messa a punto dal team di sviluppo NetherRealm Studios è possibile sbloccare nuove Fatality/Brutality, costumi alternativi e tanto altro. Si tratta insomma di una grande isola esplorabile piena di ...

Days Gone batte Mortal Kombat 11 e si rivela il miglior lancio del 2019 in UK per copie fisiche vendute : La nostra recensione di Days Gone non ci ha messi di fronte a un titolo perfetto né alla migliore esclusiva targata Sony ma a quanto pare la nuova IP creata da Sony Bend Studio ha ricevuto un'accoglienza niente male in uno dei mercati più importanti dell'industria videoludica, il Regno Unito.Come da tradizione i dati riportati da Eurogamer.net si concentrano esclusivamente sulle vendite a livello di copie fisiche e da questo punto di vista ...

Mortal Kombat : Un brand che ha superato il medium - editoriale : Dintorni di Chicago, 1991: dall'ingegno di Ed Boon e la penna di John Tobias inizia a scaturire quella scintilla creativa che, in breve tempo, avrebbe gettato le fondamenta dell'intramontabile brand di Mortal Kombat. La discussione infuria nei corridoi degli uffici di Midway Games: la natura dell'opera continua a mutare per forma e dimensioni e non è chiaro se il prodotto debba configurarsi come fighting game o prendere una deriva più action, ...

Mortal Kombat 11 : NetherRealm regala un bundle di valute per scusarsi dell'elevato livello di difficoltà delle Torri : Gli sviluppatori di NetherRealm regaleranno un set di valute a tutti i giocatori di Mortal Kombat 11 e ridurranno l'elevato tasso di sfida delle Torri del Tempo.Le Torri del Tempo sono una modalità dinamica e con una serie di sfide a tempo limitato dove i giocatori devono affrontare degli avversarti guidati dall'IA per ottenere le ricompense in palio.Il problema è che molte di queste Torri sono estremamente difficili, al punto che per una fetta ...

Guida a tutte le Fatality di Mortal Kombat 11 : ecco i tasti per eseguirle facilmente : Le Fatality di Mortal Kombat 11 sono un elemento fondamentale nell'economia complessiva del gioco, disponibile dallo scorso 23 aprile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Come lo sono state per gli altri episodi della celebre e sanguinolenta saga di picchiaduro ad incontri, tornata sulle piattaforme di ultima generazione grazie all'impegno degli sviluppatori di NetherRealm Studios e del publisher Warner Bros. Games. ecco perché, ...