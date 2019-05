Migranti | Soccorso Marina militare a largo Libia Salvini | ' Non do porti'

16 : 20 | Migranti - Marina Militare : "Il barcone soccorso stava affondando" : 09.05.2019 - Il barcone soccorso dalla Marina Militare a circa 75 chilometri dalle coste libiche "imbarcava acqua ed era in procinto di affondare". E' la ricostruzione del salvataggio in mare avvenuto in mattinata. Le 36 persone a bordo, tra cui due donne e otto bambini, erano "prive di salvagenti e in imminente pericolo di vita". Il soccorso, sottolinea la Marina, è stato effettuato "in aderenza alle stringenti normative nazionali ed ...

Matteo Salvini sbotta contro la Marina militare italiana che ha soccorso dei Migranti in acque libiche : La Marina militare italiana ha soccorso 40 migranti in acque libichie. Matteo Salvini sbotta contro e tira in ballo i problemi del governo confermandoli Un gruppo di circa 40 migranti è stato soccorso, questa mattina, al largo della Libia da una nave della Marina militare italiana. Immediato l’intervento sul caso del ministro dell’Interno Matteo Salvini che tira … Continue reading Matteo Salvini sbotta contro la Marina militare italiana ...

Nave della Marina ha soccorso un barcone con 40 Migranti : Salvini annuncia che una Nave della Marina militare italiana ha soccorso un barcone con 40 migranti a bordo al largo della Libia. E fa sapere che, anche in questo caso, i proti rimarranno chiusi. Dice il vicepremier: "Sto seguendo la vicenda di una Nave della Marina militare che, in acque libiche, ha raccolto 40 immigrati, io porti non ne do". Si chiede Salvini: "Perché in acque libiche, peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica, ...

Dallo yacht di Briatore a nave soccorso per Migranti : “Prendevo il doppio ma sentivo un vuoto” : La storia di Davide Dinicola, giovane marittimo siciliano che è passato da un lavoro molto ben pagato su yacht di lusso a una nave molto meno lussuosa, una imbarcazione di soccorso per migranti in difficoltà nel Mediterraneo. Il trentenne ora è primo ufficiale della Mare Jonio, la nave della ong Mediterranea.

Migranti - Guardia Costiera vieta alla Mare Jonio attività di ricerca e soccorso : Stop all'attività di ricerca e soccorso, Sar, fino a quando la Mare Jonio non si adeguerà "alla normativa di settore". Questa la decisone della Guardia Costiera al termine di un'ispezione sull'...

Carte false sul soccorso dei Migranti - ecco il documento : 'La guardia costiera libica assume la responsabilità dell'evento Sar del 18 marzo 2019'. Con questo modulo prestampato e firmato dall'ufficiale libico Mustaphà Abuzed, le autorità di Tripoli ...

Migranti - gommone con 64 a bordo soccorso da Sea Eye. Salvini : «Vadano ad Amburgo» : «Siamo un'istituzione degna di rispetto e, in caso di violazione della sovranità del nostro Paese, risponderemo conformemente al diritto internazionale»: lo ha detto il...

Migranti - gommone con 64 a bordo soccorso da Sea Eye. Salvini : 'Vadano ad Amburgo' : Un gommone con a bordo 64 Migranti è stato soccorso al largo della Libia dalla nave della Ong tedesca Sea Eye. 'Sono tutti al sicuro sulla nostra nave' ha twittato poco fa l'organizzazione umanitaria. ...

La nave “Alan Kurdi” della ong tedesca Sea Eye ha soccorso 64 Migranti a bordo di un gommone al largo della Libia : La nave “Alan Kurdi” della ong tedesca Sea Eye ha soccorso 64 migranti – tra cui 10 donne, 5 bambini e un neonato – che si trovavano a bordo di un gommone al largo di Zuwara, in Libia. La nave

Migranti - perse le tracce di un barcone con 50 Migranti che aveva fatto richiesta di soccorso : E' mistero sulla sorte di una imbarcazione con a bordo 50 migranti che nella serata di ieri ha lanciato una richiesta di soccorso raccolta dall'organizzazione Alarm Phone. Del barcone si sono finora ...

Migranti - perché la Guardia costiera libica non sempre risponde alle chiamate di soccorso? : Da Tripoli rivendicano di aver "ridotto del 90 per cento le partenze dei Migranti nel Mediterraneo". Ma Alarm Phone lancia...

Luca Casarini indagato per il soccorso dei Migranti sulla Mare Jonio : Luca Casarini indagato per concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e mancato rispetto dell'ordine di arrestare l'imbarcazione da parte di una nave da guerra. Stessi reati già contestati al comandante della nave "Mare Jonio". Il capo missione della Ong Mediterraneo è stato iscritto nel registro degli indagati. A farlo sono stati il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Cecilia ...