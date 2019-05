Mail di avvocati hackerate - il garante della privacy avvia l'istruttoria : 'Pec insicure' : 'Abbiamo avviato l'istruttoria, necessaria ad accertare le relative responsabilità e a prescrivere le misure opportune per limitare i danni suscettibili di derivarne agli interessati: in particolare ...

Attacco hacker : violate Mail 30mila avvocati - c’è anche la Raggi : La Pec di circa 30mila avvocati romani, compresa la sindaca Virginia Raggi, e’ stata violata dagli hacker di ANONYMOUS Italia che hanno pubblicato e diffuso sul web dati e informazioni della corrispondenza dei legali. La Procura non avrebbe aperto ancora alcun fascicolo, ma il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche sarebbe gia’ intervenuto per acquisire elementi di ...

Anonymous hackera le eMail di 30 mila avvocati romani - inclusa Raggi : "Con piacere diffondiamo i dati di circa 30 mila avvocati romani, compresa la sindaca Virginia Raggi". Anonymous Italia annuncia così, via Twitter, la mega intrusione informatica con cui il collettivo hacker intende ricordare l'approssimarsi dell'anniversario dell'arresto di due colleghi, "i vecchi amici Aken e Otherwise". "Buona lettura sul blog", augura ironicamente Anonymous, rimandando ai link postati online.