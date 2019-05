F1 | Vettel crede nella Ferrari | A Barcellona saremo forti

VIDEO Vettel - GP Azerbaijan 2019 : “Ci aspettavamo di più - credevamo di essere più vicini al vertice” : C’è grande delusione in casa Ferrari dopo le qualifiche del GP Azerbaijan 2019 , quarta tappa del Mondiale F1. Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della terza posizione alle spalle delle due Mercedes, Charles Leclerc si è schiantato contro un muro quando era il grande favorito per la conquista della pole position. Il tedesco ha analizzato la situazione subito dopo il traguardo: “Non so se la Mercedes ci abbia sottratto la pole ...

F1 - la rivelazione shock di Vettel : “la morte di Whiting? Non ci posso credere - ieri ho fatto un giro di pista con lui…” : Il pilota tedesco ha raccontato di essere sconvolto per la morte di Whiting, considerando che solo poche ore fa aveva compiuto un giro di pista con lui Un fulmine a ciel sereno, che ha sconvolto l’intera Formula 1. Charlie Whiting non c’è più, il Race Director è scomparso in seguito ad un’embolia polmonare che lo ha stroncato nella notte a Melbourne. photo4/Lapresse Una notizia shock, che ha colpito duramente anche i ...